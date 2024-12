Terza Guerra Mondiale: 4mila testate atomiche pronte e la profezia di Baba Vanga

Tra le sue profezie, spicca una visione che lega il crollo della Siria a una devastante guerra tra Oriente e Occidente. “Non appena la Siria cadrà, aspettatevi una grande guerra tra Occidente e Oriente,” aveva previsto, indicando la primavera come il periodo di inizio del conflitto. Baba Vanga aveva inoltre profetizzato un ruolo dominante di Vladimir Putin, descritto come il leader destinato a emergere vincitore da un ipotetico scontro globale. Le parole della mistica, benché prive di fondamento scientifico, hanno trovato eco nell’attuale clima internazionale, dove il conflitto tra Russia e Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e il perpetuo stato di crisi in Siria sembrano avvicinare il mondo a un punto di non ritorno. Il rischio di una Terza Guerra Mondiale non è più una remota ipotesi teorica, ma una possibilità concreta alimentata da politiche aggressive e da un arsenale nucleare mai così pronto all’uso. Il destino del pianeta sembra appeso a un filo sottile, dove ogni passo falso potrebbe scatenare conseguenze irreversibili. Mentre i leader mondiali discutono di diplomazia e pace, i numeri raccontano una realtà ben diversa. La speranza è che la razionalità e il dialogo prevalgano, ma il mondo sembra sempre più in bilico, stretto tra l’ombra delle testate atomiche e le parole di una profezia che nessuno osa ignorare.

Il mondo è sull’orlo di una catastrofe? Le tensioni internazionali crescono in modo preoccupante, alimentate dai conflitti in Ucraina, Medio Oriente e Siria, mentre il rischio di un’escalation nucleare diventa sempre più concreto. Secondo il Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), al 24 settembre 2024, esistono nel mondo oltre 9.585 testate atomiche, di cui ben 3.904 operative e pronte all’uso. L’analisi del SIPRI fotografa un aumento preoccupante degli arsenali nucleari, che coinvolgono potenze ufficiali come Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Cina e Francia, ma anche nazioni non ufficiali come India, Pakistan, Corea del Nord e Israele. In un contesto geopolitico già instabile, questa corsa agli armamenti accresce la paura di un conflitto globale. A questo quadro si sommano le inquietanti parole di Baba Vanga, la mistica bulgara nota come “Nostradamus dei Balcani”.