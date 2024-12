Baba Vanga: quali sono le profezie e le previsioni per il 2025

Si avvicina la fine dell'anno, e con essa la tradizionale serie di previsioni del "Nostradamus dei Balcani": la leggendaria indovina Baba Vanga. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Vangelia Pandeva Gushterova, nota come Baba Vanga, era una indovina nata nel 1911 e che aveva presunte capacità profetiche.





Cieca fin dall'infanzia, pare che la chiaroveggente bulgara fosse in grado di vedere il futuro, "poteri" che attribuiva a un tornado che l'aveva resa cieca. Queste capacità la resero nota nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e vari leader come lo zar bulgaro Boris III e il leader sovietico Leonid Brezhnev l'avrebbero consultata di persona. Morta nel 1996, da allora è diventata una figura di culto anche tra i teorici della cospirazione. Anche se la mistica è scomparsa, ha tramandato previsioni per ogni anno fino al 5079.





Alcune di queste sarebbero già in corso e si avvererebbero del tutto l’anno prossimo. Baba Vanga, di origini bulgare, ha visto concretizzarsi l’85% delle sue profezie. La ‘macro’ previsione è quella della fine dell’Occidente e gli eventi in corso danno adito ai suoi ‘seguaci’ di darle ragione. Il tutto ha avuto inizio da quel tragico 11 settembre del 2001, con l’abbattimento delle Torri Gemelle.





Poi c’è stata la morte della Principessa Diana e le parole profetiche di Baba Vanga che dovrebbero preoccuparci: “Non appena la Siria cadrà, aspettatevi una grande guerra tra Occidente e Oriente“. Ebbene, la Siria è caduta e la guerra tra Occidente ed Oriente è in un certo senso in corso. Poi la profezia: “In primavera, inizierà una guerra in Oriente e ci sarà una terza guerra mondiale. Una guerra in Oriente che distruggerà l’Occidente“.





La mistica ha anche previsto che il presidente russo Vladimir Putin diventerà “signore del mondo“, mentre l’Europa sarà trasformata in una “terra desolata“. Baba Vanga aveva anche già ‘visto’ il crollo dell’Unione Sovietica, il disastro nucleare di Chernobyl, lo tsunami dell’Oceano Indiano del 2004 e la morte di Stalin. Per la veggente, tra il 2024 e il 2025 sarebbe iniziata la “fine dei tempi“, che un devastante conflitto avrebbe “decimato la popolazione europea“, prima che il mondo finisse effettivamente nel 5079 a causa di un evento catastrofico.





A quanto pare, molte delle sue previsioni si sono avverate, anche molto tempo dopo la sua morte. Per esempio, si dice che Baba Vanga abbia predetto la morte della principessa Diana, l'affondamento del sottomarino russo Kursk e gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Avrebbe persino previsto la propria morte, avvenuta l'11 agosto 1996 all'età di 85 anni.





Naturalmente, molte delle previsioni a lei attribuite non possono essere verificate, poiché si basano su testimonianze di seconda mano.





Inoltre, per il 2023, molte delle sue previsioni non si sono avverate. Secondo Sky History, Vanga ha affermato che una tempesta solare dalle conseguenze devastanti avrebbe colpito la Terra quest'anno e che saremmo stati colpiti da armi biologiche nucleari...





Per l'anno 2024, Baba Vanga aveva tramandato sette profezie.

1) La morte di Putin?

Vanga ha previsto un tentativo di assassinio del Presidente russo Vladimir Putin da parte di un suo connazionale il prossimo anno.

2) Attacchi terroristici e biologici

L'indovina ha avvertito di un aumento degli attacchi terroristici in Europa e ha previsto che un "grande Paese" condurrà test o attacchi con armi biologiche nel 2024.

3) Un'enorme crisi economica nel 2024

Sembra che il prossimo anno avrà un impatto sull'economia globale, con l'aumento dei livelli di debito e l'escalation delle tensioni geopolitiche come fattori principali.

4) Problemi meteorologici

Baba Vanga ha predetto che il prossimo anno si verificheranno eventi meteorologici e disastri naturali terrificanti.

5) Più attacchi informatici

Secondo la veggente, ci sarà un aumento degli attacchi informatici. Gli hacker avanzati prenderanno di mira infrastrutture cruciali come le reti elettriche e gli impianti di trattamento delle acque, rappresentando serie minacce per la sicurezza nazionale.

6) Innovazioni mediche

Non è tutto negativo. Secondo quanto riferito da Vanga, nel 2024 saranno disponibili nuovi trattamenti per malattie incurabili, tra cui Alzheimer e il cancro.

7) Innovazioni tecnologiche

L'indovina ha anche previsto che ci sarà un'importante svolta nel campo dell'informatica quantistica.





Prima di morire, Vanga ha previsto anche la risoluzione della crisi della fame nel mondo tra il 2025 e il 2028, il ritorno del comunismo nel 2076 e i primi viaggi nel tempo nel 2304. La fine del mondo, secondo l'indovina, è prevista per il 5079.