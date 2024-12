Sciopero dei trasporti: il venerdì nero degli aperitivi. Salvini sbatte la porta ai sindacati

Venerdì prossimo, festa di Santa Lucia, sarà l’ennesimo giro sulla giostra dello sciopero: 24 ore di paralisi annunciate. Al centro del caos, ancora una volta, c’è il braccio di ferro tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati. Salvini, da buon combattente, ci ha provato: un incontro, dichiarazioni di buonsenso, persino un’offerta generosa di ridurre la protesta a sole 4 ore. Ma dall’altra parte, l’Usb non ha voluto sentire ragioni, rimanendo saldo sui suoi passi come un mulo di montagna.





Così, eccoci qua: pendolari pronti a subire l’ennesima odissea e sindacalisti che alzano il pugno chiuso per dimostrare chi comanda. Certo, lo sciopero è sempre di venerdì: sarà un caso o un modo per fare il weekend lungo? perché non si sciopera mai di lunedì, quando il ritorno al lavoro pesa più di un macigno? Il punto, però, è un altro.





Questo gioco delle parti, con scintille che sembrano promettere solo fuoco e fiamme, rischia di trasformare gli scioperi in un’abitudine noiosa, se non addirittura inutile. Perché se da un lato i lavoratori vogliono rivendicare i loro diritti, dall’altro c’è un intero Paese che si chiede: ma davvero non c’è un altro modo per risolvere queste questioni senza mandare tutto in tilt? Una cosa è certa: in attesa di un accordo – ammesso che arrivi – i soliti cittadini pagheranno il conto, e non sarà certo quello dell’aperitivo.

C’è qualcosa di tragicomico nel rituale settimanale degli scioperi dei trasporti, ormai diventati la nuova moda del venerdì. Proprio il giorno in cui milioni di italiani vorrebbero soltanto tornare a casa o, per i più fortunati, raggiungere il bar di fiducia per un aperitivo. Invece no, devono combattere con autobus fantasma e treni che scompaiono dalla circolazione.