La deriva woke e le urne: il trionfo dell’inconsistenza che alimenta i populismi

Due esempi di un pensiero che si crogiola nell'ideologia fine a sé stessa, completamente disconnesso dalla realtà della gente comune. In che mondo vive chi ritiene prioritario disquisire sull'identità di genere di una pugile o attaccare in modo apocalittico una Commissione Europea appena eletta? Un mondo chiuso in sé stesso, fatto di slogan e battaglie simboliche che non toccano minimamente i problemi reali di milioni di persone. È normale, poi, che i populismi si nutrano di questa debolezza. Anzi, ne traggano forza, offrendosi come un rifugio, imperfetto ma concreto, per chi è stanco di essere deriso o ignorato.





Il caso della pugile Lin Yu-Ting è emblematico. Una professionista costretta a ritirarsi perché un’organizzazione non era “certa” della sua femminilità. Una vicenda che sfiora il grottesco e dimostra come l’estremismo delle ideologie woke stia trascinando interi settori sociali in una spirale di assurdità. Questa ossessione per i dettagli politically correct aliena chi, fuori dalle bolle progressiste, ha problemi ben più tangibili: lavoro precario, costo della vita alle stelle, crisi energetiche. In questa cornice, il paradosso è evidente: mentre l'élite progressista si balocca con le etichette, il cittadino medio si sente abbandonato.





E così cresce il rancore, che trova sfogo nei populismi, pronti a incarnare un senso di rivalsa, pur con tutti i loro limiti e contraddizioni. Poi c'è Ilaria Salis e la sua propaganda di sinistra estrema. Attacchi a Ursula von der Leyen, definizioni roboanti come "governo guerrafondaio e anti-ecologico", e quel solito refrain sull’opposizione “fuori dal Parlamento”. Una retorica fossilizzata su una visione del mondo che non esiste più, in cui il capitalismo è il male assoluto e le masse sono pronte a insorgere sotto la guida dei nuovi profeti della rivoluzione.





Peccato che il popolo, quello vero, abbia voltato le spalle a questi sacerdoti del nulla. Non perché abbia scelto il populismo per convinzione, ma perché ne ha abbastanza di un linguaggio fatto di accuse sterili e promesse vuote. La sinistra estrema, con le sue derive radicali, sta diventando il migliore sponsor di leader come Trump, Meloni o Le Pen. Più attaccano, più rafforzano. Non ci vuole un genio per capire che il progressismo, se vuole sopravvivere, deve tornare a parlare alle persone e dei loro problemi. Basta ideologie astratte, basta sciocca propaganda woke. Serve pragmatismo, concretezza e, soprattutto, umiltà. Fino ad allora, però, è inutile sorprendersi se vincono i populismi: sono l’effetto collaterale, prevedibile e inevitabile, di chi ha perso il contatto con la realtà.

