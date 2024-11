Washington riorienta il Medio Oriente: La tregua tra Israele e Hezbollah e le mosse di Biden - Trump firma la transizione con la Casa Bianca

Inoltre, ha escluso categoricamente l'invio di truppe americane nel sud del Libano. Questa mossa rappresenta un tentativo dell'amministrazione Biden di ristabilire l'influenza statunitense nella regione, dopo anni di disimpegno e di avanzamento delle potenze regionali rivali. La neutralizzazione di Hezbollah come minaccia attiva per Israele potrebbe avere implicazioni significative non solo per la sicurezza dello Stato ebraico, ma anche per l'equilibrio di potere tra Iran, Stati Uniti e i loro rispettivi alleati. Parallelamente, Biden ha annunciato l'avvio di una nuova iniziativa diplomatica con Turchia, Egitto, Qatar, Israele e altri Paesi per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e ottenere la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas.





"La tregua di oggi ci avvicina alla realizzazione di un'agenda permanente che ho promosso per la regione durante tutta la mia presidenza, una visione per il futuro del Medio Oriente", ha dichiarato il presidente americano. Un progetto ambizioso che mira a stabilizzare una delle aree più turbolente del pianeta, ma che dovrà confrontarsi con le profonde rivalità storiche e ideologiche che la attraversano. In questo contesto, si inserisce anche la dichiarazione congiunta di Biden e del presidente francese Emmanuel Macron, i quali hanno assicurato che lavoreranno con Israele e Libano per garantire che l'accordo di cessate il fuoco sia "attuato nella sua interezza e fatto rispettare". Un segnale della volontà occidentale di presentare un fronte unito nel tentativo di risolvere le crisi regionali. Sul fronte interno americano, si registra un movimento significativo: Donald Trump ha finalmente firmato l'accordo per la transizione con la Casa Bianca, sebbene con un ritardo notevole rispetto alle consuetudini passate.





Questo passo permette all'amministrazione entrante di iniziare il coordinamento con le agenzie federali, inclusi settori chiave come il Pentagono. Contestualmente, Trump ha nominato l'avvocato Jamieson Greer come inviato per il commercio, una figura chiave nell'attuazione della sua agenda economica. Greer aveva già svolto un ruolo cruciale durante il primo mandato di Trump, imponendo tariffe alla Cina e ad altri Paesi per contrastare pratiche commerciali considerate sleali. Non meno importante è l'appello di Biden al Congresso per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina, finalizzati a rafforzare il sostegno militare a Kiev e a ricostituire le scorte statunitensi. Una richiesta che ha suscitato reazioni contrastanti, tra cui quella del magnate Elon Musk, che su X ha commentato lapidariamente: "Questo non va bene". Un segnale delle tensioni interne agli Stati Uniti riguardo al coinvolgimento nel conflitto ucraino e all'impiego delle risorse federali. Le mosse di Biden delineano una strategia volta a riaffermare il ruolo degli Stati Uniti come arbitro nelle crisi internazionali, cercando di ricostruire alleanze e di contenere l'influenza di attori rivali come Russia e Cina. La tregua tra Israele e Hezbollah, se realmente efficace e duratura, potrebbe sottrarre all'Iran uno strumento fondamentale di pressione su Israele, alterando gli equilibri regionali. Tuttavia, resta da vedere se Hezbollah accetterà passivamente questa nuova realtà o se cercherà di riadattarsi per mantenere la sua rilevanza. L'iniziativa per un cessate il fuoco a Gaza si inserisce in un contesto ancora più complesso, dove le dinamiche interne palestinesi e le relazioni tra i Paesi arabi rendono ogni soluzione estremamente fragile.





La collaborazione con Turchia, Egitto e Qatar indica la volontà di coinvolgere attori chiave con influenze dirette sulle fazioni palestinesi, ma anche qui le divergenze di interessi potrebbero ostacolare il processo. Sul piano interno, il ritardo di Trump nel facilitare la transizione evidenzia le profonde spaccature politiche negli Stati Uniti, mentre la nomina di Greer come inviato per il commercio suggerisce che il presidente eletto intende mantenere viva la sua agenda protezionistica e il confronto con la Cina. Infine, la richiesta di ulteriori fondi per l'Ucraina sottolinea l'impegno americano nel sostenere Kiev contro l'aggressione russa, ma solleva interrogativi sulla sostenibilità di tale supporto e sulle priorità strategiche degli Stati Uniti, soprattutto alla luce delle crescenti tensioni con Pechino e delle necessità interne del Paese.

