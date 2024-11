Fabio Mereu Vicepresidente Nazionale di Confartigianato Imprese: un ruolo di prestigio per la Sardegna dopo 32 anni

Domani, Mereu e gli altri vertici dell’Associazione, tra cui il Presidente Nazionale riconfermato Marco Granelli, incontreranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che presenzierà all’Assemblea Pubblica Nazionale. Subito dopo l’elezione, Mereu ha espresso gratitudine e determinazione: “Sono onorato della fiducia ricevuta e orgoglioso che questo incarico rappresenti anche un riconoscimento per la Sardegna e il centro-sud Italia. Come Organizzazione, continueremo a lavorare con impegno per sostenere le imprese artigiane e i loro imprenditori, che costituiscono la spina dorsale del nostro Paese”. Ha sottolineato inoltre l’importanza della territorialità: “Dobbiamo garantire una valorizzazione strategica e profonda dei territori, elemento centrale della storia di Confartigianato e bisogno sempre più urgente della nostra società economica”. Le congratulazioni non sono tardate ad arrivare. Giacomo Meloni, Presidente Regionale di Confartigianato Sardegna, e il Segretario Regionale Daniele Serra hanno definito la nomina un “motivo di orgoglio per tutta l’Isola artigiana”, riconoscendo in Mereu un esempio di competenza e dedizione. “L’artigianato è il cuore pulsante della nostra economia, un settore che unisce tradizione e innovazione. Siamo certi che Mereu rappresenterà al meglio le istanze di questa realtà fondamentale per l’Italia”. Con questa elezione, la Sardegna torna protagonista nel panorama nazionale dell’artigianato, portando avanti un messaggio di fiducia e responsabilità verso un settore che continua a essere il motore dello sviluppo economico e sociale del Paese.

Fabio Mereu è stato eletto Vicepresidente Nazionale di Confartigianato Imprese, riportando la Sardegna ai vertici dell’organizzazione artigiana dopo 32 anni. L'ultimo a ricoprire un incarico così importante era stato il sassarese Felice Doro nel 1992. L’elezione è avvenuta oggi a Roma durante l’Assemblea della Confederazione, che rappresenta oltre 700mila artigiani e imprenditori delle micro e piccole imprese italiane. Mereu, 47 anni, imprenditore cagliaritano, è attualmente Vicepresidente Regionale di Confartigianato Sardegna, Presidente di Confartigianato Sud Sardegna e Amministratore Delegato di Sogaer, società di gestione dell’aeroporto di Cagliari. Con un’esperienza di 25 anni all’interno dell’organizzazione, è stato anche Presidente Regionale e componente del Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori di Confartigianato.