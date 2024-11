Attualità L'osservatorio di Guerrini: La cura da cavallo per la sanità Sarda

La cura da cavallo per la sanità Sarda. Dovrebbe cominciare dai dirigenti delle ASL. Tutti di nomina del Circo Magico dell'ex Governatore Christian Solinas. Ci sono pressioni perché si dimettano. Visto che le norme non consentono di rimuoverli. Salvo un commissariamento del sistema sanitario. In diversi sarebbero disponibili a fare un passo indietro. Non il discusso Marcello Tidore (UDC). Direttore della ASL 8 di Cagliari. Almeno secondo le voci che circolano negli ambienti politici. Risultato: è tutto fermo. Una palude. La situazione si fa sempre più critica. Nel Campo Largo molti vogliono andare avanti. Per mettere le mani sul sistema salute. Ma ci sono parecchie resistenze. Per giochi di bottega. Scenario deplorevole. Mario Guerrini.