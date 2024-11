Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: l’appello di Desirè Manca e gli eventi in Sardegna

Cagliari, 25 novembre 2024 – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca lancia un messaggio forte: “Scardiniamo i pregiudizi e blocchiamo sul nascere i comportamenti discriminatori e violenti”.

Durante la giornata, dedicata alla riflessione e all’azione contro il dramma della violenza di genere, l’assessora ha sottolineato l’urgenza di affrontare la questione con strumenti concreti. “La strada sarà lunga e faticosa, ma il nostro impegno non si fermerà. Questa battaglia è fondamentale per garantire a tutti la libertà di vivere senza paura”, ha dichiarato, evidenziando come quest’anno in Sardegna i femminicidi siano aumentati del 200%.

Tra le recenti tragedie, il brutale assassinio di Francesca Deidda ha scosso profondamente la comunità sarda. “Questi dati allarmanti – ha aggiunto l’assessora – ci impongono di riflettere e agire per fermare un massacro che colpisce al cuore la nostra società”.

Manca ha ricordato una proposta di legge contro la violenza di genere avanzata quando ricopriva il ruolo di consigliera regionale, sottolineando l’importanza di percorsi di protezione economica, legale, medica e psicologica per le vittime. Tra le misure auspicate, ha evidenziato la necessità di creare strutture di accoglienza attive 24 ore su 24, campagne di sensibilizzazione e l’introduzione di percorsi educativi nelle scuole per costruire una società migliore.

La campagna regionale: "Nessuno è straniero all’umanità"

L’assessorato del Lavoro, in collaborazione con diverse realtà locali e istituzionali, ha promosso la campagna “Nessuno è straniero all’umanità”, che include un video realizzato grazie al supporto del Cagliari Calcio, della Dinamo Sassari e di alcune personalità dello spettacolo.

Eventi in tutta la Sardegna

Una serie di iniziative si terranno nelle principali città dell’isola, coinvolgendo associazioni locali, cittadini e istituzioni:

Cagliari : in Piazza Garibaldi, alle ore 17:00, lettura di dati sui femminicidi, testimonianze, distribuzione di gadget e interventi delle associazioni, tra cui Crei Acli, Caritas Diocesana e Slow Food.

: in Piazza Garibaldi, alle ore 17:00, lettura di dati sui femminicidi, testimonianze, distribuzione di gadget e interventi delle associazioni, tra cui Crei Acli, Caritas Diocesana e Slow Food. Iglesias : dalle 16:30, concerto delle ospiti della struttura Lo Specchio DAN e flash mob a cura dell’associazione Auser nel Piazzale della Chiesa di San Pio X.

: dalle 16:30, concerto delle ospiti della struttura Lo Specchio DAN e flash mob a cura dell’associazione Auser nel Piazzale della Chiesa di San Pio X. Nuoro : Piazza San Giovanni, ore 10:00, distribuzione di materiale informativo e attività a cura del Centro Antiviolenza Onda Rosa.

: Piazza San Giovanni, ore 10:00, distribuzione di materiale informativo e attività a cura del Centro Antiviolenza Onda Rosa. Quartu Sant’Elena : alle ore 15:00, testimonianze e sensibilizzazione nel Piazzale Sant’Elena con le associazioni Crei Acli e Acli Sardegna.

: alle ore 15:00, testimonianze e sensibilizzazione nel Piazzale Sant’Elena con le associazioni Crei Acli e Acli Sardegna. Sassari: Piazza d’Italia, dalle 16:00 alle 18:00, desk informativi, letture di dati e testimonianze, flash mob organizzato dalla Scuola di danza Arabesque e interventi di numerose associazioni locali.

Questa giornata rappresenta un’occasione per riflettere sulla gravità della violenza di genere e agire concretamente per promuovere un cambiamento culturale e sociale. Come ha sottolineato Desirè Manca, “Abbiamo il dovere di unire le forze per garantire un futuro libero dalla paura e dalla violenza”.