Capodanno 2025 a Cagliari

Mentre Ian abbandonò rapidamente la batteria, Stewart trovò in essa il suo scopo e la sua vocazione. Incoraggiato e aiutato dal padre, che oltre alla sua carriera di intelligence era stato anche trombettista nella Glenn Miller Band, il primo insegnante di Stewart fu un vecchio batterista jazz. Copeland era un allievo veloce, con un buon orecchio, e ottenne il suo primo vero concerto alla batteria quando era ancora poco più che un adolescente. Un improvviso trasferimento in Inghilterra aprì nuove opportunità per Stewart, che iniziò a perseguire il suo amore per il rock and roll, prima come giornalista per una rivista di batteria, poi come roadie, per il gruppo rock progressivo britannico Curved Air. Nel 1974/1975, quando la band si trovò alla ricerca di un nuovo batterista, i Curved Air assunsero Stewart, che fece il suo debutto discografico con i famosi Midnight Wire e Airborne. Inoltre, Curved Air lo presentò alla cantante Sonja Kristina, che in seguito sarebbe diventata sua moglie e madre di tre dei suoi figli. Inquieto, Stewart decise di formare un trio ispirato all'atmosfera e all'energia della musica punk. Avrebbe chiamato questo progetto "The Police", un nome provocatorio all'epoca che sfruttava le risse quotidiane tra punk e forze dell'ordine: una presenza regolare della polizia nelle strade di Londra significava marketing gratuito per la sua band. Il secondo membro del trio sarebbe stato il chitarrista Henry Padovani. Un'esibizione di Curved Air a Newcastle diede a Stewart l'opportunità di trovare il terzo pezzo del puzzle del trio. Mentre era in città, assistette alla performance di una band locale chiamata Last Exit, un popolare gruppo jazz fusion che gli era stato consigliato dal giornalista Phil Sutcliffe. Solo una cosa attirò l'attenzione di Stewart al concerto: la presenza sul palco del carismatico bassista della band, un musicista/cantante noto come Sting. Dopo lo spettacolo, Phil presentò i due musicisti.





Quando Sting si trasferì a Londra con la moglie e il figlio, chiamò Stewart, che fu felicissimo di accoglierlo nella Police. Sarebbe stata una mossa che avrebbe cambiato la storia della musica. Nonostante gli alti e bassi, la band è diventata uno dei trii di maggior successo degli anni '80. Stewart ha raccontato questo periodo in un paio di progetti: la sua autobiografia del 2009, 'Strange Things Happen: A Life With The Police, Polo and Pygmies', e il suo documentario del 2008, 'Everyone Stares, The Police Inside Out'. Nonostante gli alti e bassi, la band è diventata uno dei trii di maggior successo degli anni '80, riunendosi nel 2007 per un tour mondiale di grande successo che si è concluso al Madison Square Garden di New York nell'agosto 2008. Dopo il suo ultimo concerto con i Police in Australia nel marzo 1984, Stewart ha iniziato a muoversi oltre l'arena del rock. Ha creato la colonna sonora memorabile di Rumblefish di Francis Ford Coppola, una miscela sorprendentemente originale di percussioni tradizionali, clacson campionati elettronicamente e orologi che ticchettano, che gli è valsa una nomination ai Golden Globe del 1984. Stewart ha continuato con il suo docu-dramma del 1985, The Rhythmatist, un viaggio in Africa per esplorare le radici del ritmo. Poco dopo, Oliver Stone gli chiese di scrivere le colonne sonore di Wall Street e Talk Radio. Nel 1999 a Stewart fu chiesto di produrre una canzone per un album dei Primus, una band americana di rock alternativo il cui bassista, Les Claypool, era ampiamente riconosciuto come uno dei musicisti più interessanti del decennio. Stewart rimase così impressionato da Les che i due decisero di suonare insieme alcuni brani improvvisati. Les era stato invitato a suonare a un festival a New Orleans nel 2000 e chiese a Stewart e al chitarrista Trey Anastasio dei Phish di unirsi a lui per l'esibizione. I tre provarono molti brani classici, tra cui “House Of The Rising Sun” e vari brani dei Led Zeppelin, scrivendo anche del materiale originale. Il concerto del 2000 ha segnato una notte indimenticabile per molti. L'accoglienza della critica fu entusiastica e le jam session della band avevano prodotto una serie di buone canzoni. Anche se ci sono voluti molti mesi per suonare di nuovo insieme, Stewart, Les e Trey si sono riuniti per registrare un album sotto il nome di Oysterhead. La band pubblica l'album The Grand Pecking Order nell'ottobre del 2001, e un tour negli Stati Uniti li vede suonare davanti a folle urlanti, tutte in attesa di sentire questi tre incredibili musicisti insieme sullo stesso palco. Ancora una volta Stewart si trovò a lavorare come batterista in un gruppo rock, e la sua performance fu così impressionante che molti espressero il loro disappunto per il fatto che un gruppo come i Police non potesse riformarsi e dimostrare ancora una volta il grande potenziale di tre musicisti leggendari come Andy Summers, Sting e Stewart Copeland.

L'organizzazione del Capodanno 2025 a Cagliari è stata affidata alla società Vox Day. La conferma è arrivata dalla conferenza stampa avvenuta in mattinata in Comune, alla presenza dell'assessora Maria Francesca Chiappe e del direttore artistico Davide Catinari. Nel corso della conferenza sono stati resi i nomi del capodanno diffuso di Cagliari del 31 dicembre. In piazza Yenne dalle 22:30 ci sarà, come anticipato, il leggendario batterista dei Police Stewart Copeland ad accompagnare il pubblico verso il nuovo anno. A seguire un dj set.