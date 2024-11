Nuovo Codice della Strada: regole più severe per una maggiore sicurezza

Novità importanti anche per i monopattini elettrici, simbolo della mobilità sostenibile ma spesso al centro di incidenti. D’ora in avanti dovranno essere equipaggiati con indicatori di svolta e freni, mentre i conducenti saranno obbligati a indossare il casco e ad assicurare il mezzo. La loro circolazione sarà permessa solo su strade urbane con limite di velocità fino a 50 km/h. Per i neopatentati, il nuovo codice introduce una restrizione ulteriore: non sarà possibile guidare veicoli con potenza superiore ai 75 kW nei primi tre anni dal conseguimento della patente. Una misura che punta a ridurre i rischi legati all’inesperienza. Queste regole segnano un tentativo concreto di aumentare la sicurezza sulle strade. Sarà ora determinante verificarne l’applicazione e l’impatto reale, ma l’obiettivo è chiaro: ridurre comportamenti rischiosi e garantire maggiore tutela per tutti gli utenti della strada.

Con l’approvazione definitiva in Senato, il Nuovo Codice della Strada entra in vigore portando modifiche significative. Le nuove norme puntano a disciplinare aspetti cruciali della circolazione stradale, intervenendo su abitudini e comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di tutti. Tra i cambiamenti principali, l’inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare alla guida: la patente potrà essere sospesa anche per brevi periodi. Una misura che mira a contrastare un fenomeno spesso causa di distrazioni fatali.