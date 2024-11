Alghero, violenza sulle donne: Un ordine del giorno che svela l'impotenza delle istituzioni

La Sardegna, al vertice della triste classifica italiana per femminicidi, non può permettersi approcci timidi. La prevenzione con i braccialetti elettronici è stata un fallimento; le denunce continuano a essere una tortura per chi trova il coraggio di presentarle, e il fenomeno della violenza domestica si alimenta di silenzi, paura e burocrazia. Eppure, anziché soluzioni concrete e immediate, si riparte dai proclami. Stampare il 1522 sugli scontrini delle farmacie è una buona idea? Forse. Ma risolve qualcosa? No. Non se chi deve denunciare si trova davanti a un muro di indifferenza o a procedure che trasformano le vittime in ulteriori bersagli.





Le proposte di Christian Mulas, Beatrice Podda e Anna Arca Sedda sono encomiabili sulla carta. Creare uno sportello per prevenire i conflitti familiari e avviare percorsi educativi nelle scuole sono passi nella direzione giusta. Ma cosa cambia se, come spesso accade, tutto si ferma alle intenzioni? Il problema non è solo culturale, ma sistemico. Una donna che denuncia deve sentirsi protetta, e questo richiede molto più di un semplice raccordo tra forze dell'ordine e servizi sociali. Serve una rivoluzione vera, che passi dalle leggi fino all’ultimo sportello dei consultori. La disparità di genere è un tumore sociale che non si estirpa con le parole. Serve una rete reale di sostegno, una macchina che funzioni e non si blocchi al primo intoppo burocratico. Questo ordine del giorno, per quanto nobile nelle premesse, sarà un altro specchio per le allodole o finalmente un primo passo verso un cambiamento concreto? La risposta è ancora tutta da scrivere. Intanto, le donne continuano a morire. E questo, al di là delle belle intenzioni, resta un fatto inaccettabile.

Con il 25 novembre alle porte, il Consiglio Comunale di Alghero si prepara a discutere un ordine del giorno che punta a contrastare la violenza sulle donne. Dati drammatici, statistiche da brivido e cinque punti di intervento che sembrano promettere molto, ma che rischiano di rimanere, come spesso accade, parole vuote.