Sardegna protagonista agli Italian Cheese Awards 2024: il trionfo del Maimone di Erkìles

Realizzato con latte crudo di pecore sarde, allevate al pascolo naturale, il Maimone è il risultato di una sapiente lavorazione che fonde la tradizione pastorale sarda con la ricerca di nuove frontiere del gusto, grazie anche all’utilizzo del caglio vegetale Bisine, innovazione introdotta dal caseificio Erkìles. “Questo successo è un orgoglio per tutta la Sardegna e per la Cia,” commenta la Confederazione Italiana Agricoltori, sottolineando come questo riconoscimento valorizzi l’impegno degli associati nel preservare e innovare l’arte casearia. La Sardegna si è distinta anche in altre categorie. I fratelli Salvatore e Gianfranco Bussu, dell’azienda Nuraghe Orta di Ollolai, hanno trionfato con il loro Fiore Sardo Dop nella categoria stagionato oltre 24 mesi.





L’azienda, attiva da oltre 50 anni nell’altopiano di Campeda, rappresenta un altro esempio di eccellenza artigianale che coniuga la cura per l’allevamento di pecore sarde con una produzione rispettosa delle tradizioni. Un premio speciale è andato al maestro casaro Salvatore Demarcus, titolare del Caseificio Demarcus di Ozieri, insignito del Premio alla carriera per il suo contributo al settore. Un riconoscimento che celebra la sua lunga esperienza, condivisa oggi con le figlie Veronica e Annalisa, e le numerose nomination ottenute in passato, inclusa una menzione speciale al concorso Crudi in Italia. Gli Italian Cheese Awards, tenutisi ad Ancona, hanno visto sfidarsi 33 formaggi finalisti selezionati da una giuria di esperti, confermando ancora una volta la Sardegna come un territorio capace di eccellere nel panorama agroalimentare italiano. “Questi premi rappresentano un traguardo straordinario e motivo di orgoglio per tutta la Sardegna. Le aziende associate alla Cia continuano a dimostrare come tradizione, innovazione e rispetto per il territorio possano portare a risultati eccezionali,” ha dichiarato la Confederazione, che esprime un plauso particolare a tutti i vincitori. I successi di Erkìles, Nuraghe Orta e Demarcus sono un invito a credere nelle eccellenze locali, una celebrazione di una cultura agroalimentare che rende la Sardegna un’isola di tesori da preservare e valorizzare.

Un'eccellenza sarda sul tetto d'Italia. Il formaggio Maimone, prodotto dal caseificio Erkìles di Olzai, è stato eletto formaggio dell’anno 2024 agli Italian Cheese Awards, prestigioso concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni casearie artigianali del Paese. Un riconoscimento che corona l’impegno e la passione dell’imprenditore Giovanni Agostino Curreli, alla guida di un’azienda che, con dedizione e innovazione, rappresenta un fiore all’occhiello della Cia Sardegna. Il Maimone, già vincitore nella categoria stagionato 24 mesi, ha conquistato la giuria per la sua dolcezza e il perfetto equilibrio aromatico, caratteristiche che lo rendono unico nel panorama caseario.