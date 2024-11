Calamosca: Un luogo maledetto?

Fabrizio, profondo conoscitore della zona, sottolinea come la morte di un’escursionista esperta come Monica Perra evidenzi un problema ben più grave della semplice mancanza di segnaletica: “Se una persona così preparata può cadere vittima di questo luogo, figuriamoci cosa può accadere a un escursionista meno esperto”. Le richieste di intervento si fanno sempre più insistenti. La comunità locale, sconvolta da queste ripetute tragedie, chiede con forza alle istituzioni di agire in tempi rapidi. “Non possiamo più tollerare questa situazione – afferma un cittadino – Cala Mosca è un luogo bellissimo, ma se non viene messa in sicurezza saremmo costretti a chiudere la zona.

Cagliari – Cala Mosca, un tempo apprezzata meta per escursionisti esperti, si sta trasformando in una trappola mortale. L’ultimo tragico evento ha visto perdere la vita Monica Perra, un’alpinista esperta e conoscitrice della zona. La sua morte, unita a quella dei due giovani escursionisti avvenuta in precedenza, getta un’ombra sinistra su questo angolo di paradiso.