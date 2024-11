Trump alla Casa Bianca incontra Biden: transizione tranquilla, focus su Ucraina e Medio Oriente

L’incontro rappresenta una svolta rispetto al passato. Dopo la contestata sconfitta elettorale del 2020, Trump non aveva mai invitato Biden alla Casa Bianca per la tradizionale transizione. Questa volta, invece, il tycoon ha accettato l’invito del presidente uscente. Melania Trump, però, non era presente, sostituita da una lettera di congratulazioni inviata da Jill Biden, in cui la first lady uscente ha espresso la disponibilità del suo team a garantire una transizione ordinata.





Ad accompagnare Trump nella sua visita c’era Elon Musk, recentemente nominato a capo del Dipartimento per l’efficienza governativa. Musk, considerato uno dei principali artefici della vittoria elettorale di Trump, ha partecipato a una riunione con i deputati repubblicani. Durante l’incontro, lo Speaker Mike Johnson ha celebrato Trump definendolo "il re del comeback". Trump, tra il serio e il faceto, ha scherzato su un ipotetico terzo mandato: "Sospetto che non lo farò, a meno che non vi inventiate qualcosa". I conflitti in Ucraina e Medio Oriente sono stati centrali nella conversazione tra Trump e Biden. Il presidente eletto ha dichiarato che la sua amministrazione lavorerà "duramente" per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina: "Russia e Ucraina devono smetterla", ha affermato Trump durante un evento in Florida. La sua promessa di un approccio deciso arriva mentre il conflitto entra nel suo terzo anno, con ripercussioni globali su economia ed equilibri geopolitici.





Nonostante la campagna elettorale infuocata, Trump ha riconosciuto il valore dell’incontro con Biden, definendolo un’occasione per discutere seriamente le sfide del futuro. "La politica è tosta e, in molti casi, non un bel mondo. Ma oggi lo è, e io lo apprezzo molto", ha dichiarato. Il ritorno di Trump alla Casa Bianca, accompagnato da un forte mandato elettorale, segna l’inizio di un nuovo capitolo politico, con promesse di azione rapida sui principali dossier internazionali e una leadership che si preannuncia, ancora una volta, al centro del dibattito globale.

