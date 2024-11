Trump torna e la sinistra italiana si perde: in cerca di un’identità, tra Vogue e i veri problemi

Mentre Trump si gode il suo rientro da Conte di Montecristo, pronto a riscuotere vendette e rivendicazioni, è la sinistra italiana che si trova a un punto morto, disorientata e frammentata. La sinistra italiana – e chi lo nega? – ha perso da tempo il contatto con la gente che pretende di rappresentare. E non parliamo di “entrare nelle periferie” in teoria, o di slogan lanciati dal pulpito dorato, ma del tornare a guardare in faccia i problemi della quotidianità. Sì, perché mentre la destra attira a sé le classi popolari e l'elettorato stanco di vuoti proclami, la sinistra sembra troppo intenta a sfoggiare leader in posa sulle copertine di Vogue.





Kamala Harris, Elly Schlein, tutte sorridenti e patinate – ed è proprio lì, in quelle foto lucide e perfette, che il popolo vede tutta la distanza dalla sua realtà. Trump lo ha capito benissimo: l’immagine conta, certo, ma conta ancora di più raccontare storie che la gente comune capisce. E così, mentre la destra celebra l’aumento dei consensi nelle fabbriche, nelle campagne e nelle periferie dimenticate, la sinistra chiacchiera di concetti astratti e si divide su temi che la maggioranza dell’elettorato, onestamente, non capisce o non trova prioritari. Perché sì, è giusto e necessario parlare di diritti, ma se non hai una casa, un lavoro stabile o una pensione decente, magari il tema dell’identità di genere non è proprio la prima cosa a cui pensi al mattino.





La verità è che Trump è il prodotto di una democrazia stanca, e il suo ritorno dovrebbe suonare come un campanello d’allarme per chi pensa di avere ancora in mano le redini del popolo. Trump, Musk e i miliardari della “rivincita” non hanno le risposte giuste, ma sanno come urlarle al vento. E noi? Qui in Italia, la sinistra ha abbandonato la retorica vera per ridursi a un’imitazione del liberalismo patinato americano. Dove sono finiti i Bersani e i vecchi combattenti del partito che parlavano come al bar, che parlavano alla gente? Dove sono finite le osterie, i discorsi sinceri, la fatica di mettersi in gioco per problemi reali? Ora, l’unica osteria a cui ambiscono è quella di una foto su Instagram, rigorosamente in bianco e nero e magari con un bicchiere di vino biodinamico. Se la sinistra non torna con i piedi per terra, se non smette di cercare approvazione sulle riviste patinate e non ritrova la sua gente, non avrà un futuro. Trump è un monito, un avvertimento: non è il leader che risolverà i problemi, ma è quello che è stato capace di mostrarsi dalla parte del popolo. E finché la sinistra italiana rimarrà persa nei suoi castelli di carta, continuerà a perdere – non solo elettori, ma anche la dignità di una volta.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca scuote non solo gli Stati Uniti, ma anche la nostra politica italiana. Come sempre, Salvini non perde un colpo e suggerisce addirittura un Nobel per la Pace al “grande pacificatore”. Trump, che per anni ha seminato divisioni e guadagnato consensi sulla retorica dello scontro, viene ora dipinto come il campione della pace? Forse, agli occhi di chi oggi si straccia le vesti in sua adorazione, ma la realtà è più complessa.