Gallura in marcia: “Tra Sughero e Silicio” per dire basta alla speculazione energetica

A Tempio Pausania, il Coordinamento Gallura contro la Speculazione Eolica e Fotovoltaica chiama la cittadinanza a scendere in campo, o meglio, a intraprendere una vera e propria marcia tra sugheri e silicio, i simboli di una terra in equilibrio precario tra tradizione e modernità. Domenica 17 novembre, alle ore 10.00, l'appuntamento è al parcheggio del centro commerciale La Quercia, per una passeggiata decisa e determinata che non si limita a percorrere sentieri, ma vuole scuotere coscienze e richiamare all’azione contro il proliferare incontrollato di installazioni eoliche e fotovoltaiche, sempre più presenti in Gallura.

Il messaggio è chiaro: il paesaggio e il futuro della Gallura non sono in vendita. La passeggiata toccherà i luoghi più rappresentativi del fenomeno, dove le torri eoliche e i pannelli fotovoltaici fanno da sfondo a un territorio che rischia di vedere le sue radici sgretolate dall’industria energetica. Il pranzo al sacco, previsto presso il nuraghe Tanca Manna, sarà più di una semplice pausa: immersi nella natura, i partecipanti potranno riflettere su come il paesaggio sardo, patrimonio di un’intera cultura, stia diventando merce di scambio in un mercato che premia il profitto a scapito del territorio.

L’iniziativa proseguirà con un cerchio di confronto, un momento per discutere e organizzare azioni concrete contro questa minaccia ambientale. Il Coordinamento non parla di opposizione sterile, ma di una difesa attiva e risoluta per proteggere il futuro della Gallura, dove ogni scelta oggi si rifletterà sulle generazioni a venire.

Si consiglia ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo e adatto all’escursione. Per informazioni è possibile contattare:

Caterina: 349 4762415

Marta: 333 4274467

Anna: 327 4363601

La Gallura chiama a raccolta chiunque creda nel valore della terra, della cultura e della dignità ambientale.