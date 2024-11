L'epoca del nicodemismo: la nuova arte di nascondersi

Oggi si preferisce restare nella sicurezza dell’anonimato ideologico, piuttosto che rischiare l’esposizione. Per molti è un nuovo istinto di sopravvivenza, un calcolo semplice: chi dice apertamente ciò che pensa si brucia in fretta, diventa bersaglio di giudizi istantanei, rischia di essere marchiato a vita. È un comportamento astuto, certo, ma è anche una resa totale. Oggi il nicodemismo dilaga ovunque: nel pensiero, nel lavoro, persino nelle relazioni. E così assistiamo al grande spettacolo della dissimulazione di massa. In tanti si rifugiano dietro parole neutre, concetti sbiaditi, dichiarazioni generiche, come se avessero paura persino delle parole che pronunciano.





È la nuova tendenza sociale, il lato oscuro di un’epoca che ci vuole tutti ben allineati, ben tranquilli. E cosa resta di questo nicodemismo? Poco, se non una società sempre più opaca, dove ognuno esprime ciò che è consentito, dove la forza di un pensiero libero e personale si estingue dietro il miraggio di una tranquillità fasulla. Ecco la verità: il nicodemismo è una rinuncia.

Questa è un’epoca di nicodemismo – il grande ritorno dell’arte di dissimulare le proprie idee, di fingersi diversi da ciò che si è, di allinearsi alla massa per sfuggire alla gogna pubblica e al dissenso che costa. In tempi di grande uniformità e conformismo, in cui tutto sembra ormai sorvegliato, anche le idee devono restare nascoste. Siamo nell’era in cui il coraggio si compra a buon prezzo, ma la vera sfida è non mostrarsi mai per ciò che si pensa davvero. E così, come il Nicodemo del passato, si indossa la maschera, si recita la parte, si evita con cura ogni sasso in grado di smuovere le acque. Il nicodemismo non è altro che un grande gioco d’ombra: si fa finta di applaudire ciò che si contesta, si tace sulle verità scomode, si mormorano dubbi soltanto in privato.