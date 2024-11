L'osservatorio di Guerrini: I compagni di partito nella sanità sarda si promuovono anche quando non hanno i requisiti

Il Dg Tidore va avanti nella attribuzione degli incarichi nonostante la richiesta ufficiale di aprile da parte della Presidente Todde di esplicare solo ordinaria amministrazione. Ma Tidore da quell'orecchio non sembra sentirci. Rivendicando comunque la sua autonomia. E trascurando i risvolti etici nei confronti dei vertici politici. Le denunce del Mio Osservatorio, peraltro, lo hanno costretto nelle ultime settimane a fare clamorosamente marcia indietro in due occasioni. Ha dovuto revocare la nomina di Graziella Boi, vedova dell'ex leader UDC Giorgio Oppi, a direttrice del Dipartimento di Salute Mentale, e rinunciare a quella ventilata dell'ex assessore leghista Mario Nieddu (oggi UDC) al distretto sanitario di Quartu. Credo che anche nella vicenda Sarritzu l'epilogo potrà essere dello stesso tenore. Mario Guerrini.

I compagni di Partito. Nella Sanità Sarda si promuovono anche quando non hanno i requisiti. È quello che accade nella ASL 8 di Cagliari. Secondo la denuncia del sindacato FIALS. Il Dg Marcello Tidore (UDC) ha dato un incarico all'ex infermiere oggi impiegato amministrativo Guido Sarritzu (UDC) senza che questi avesse i 5 anni di esperienza richiesti per la casella che andava ad occupare. In effetti Sarritzu non avrebbe ultimato il quinquennio. Secondo la FIALS. Ma il particolare sembra sia sfuggito all'esperto Tidore. Per questo il sindacato chiede che la nomina a responsabile dell'ufficio Pubbliche relazioni di Sarritzu sia revocata o annullata.