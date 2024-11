Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'agonia della Lega in Sardegna

L'agonia della Lega. In Sardegna. E' notizia di poco fa: si è dimesso il Commissario provinciale di Sassari, Vincenzo Corrias. E' un fulmine tutto sommato a ciel sereno. Nel senso che Corrias non aveva dato segni di scoramento. Dopo i risultati catastrofici del Partito negli ultimi due anni. Con una garbata e civile comunicazione ha lasciato l'incarico e il Partito. "Non ci siamo presi" ha dichiarato con serenità. Per la Lega è una fuga continua di dirigenti e quadri. Che fa degna concorrenza al Partito Sardo d'Azione di Christian Solinas. Non è un caso ma la diserzione dei dirigenti territoriali ha avuto il suo corso impetuoso dopo che è stato silurato il coordinatore regionale Dario Giagoni, deputato del Carroccio. Sostituto da colui che era il Presidente del Consiglio Regionale, Michele Pais. Poi bocciato alle urne. Una penosa parabola per l'asse Lega-Psd'Az. Mario Guerrini.