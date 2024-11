Merendopoli: quando il Natale si tinge di cattivo gusto

"Sono state uccise delle persone in modo orrendo. Creare un gioco sul mostro di Firenze è come fare un gioco sulla strage di Bologna." Parole dure che rispecchiano il comune sentire: alcune ferite non dovrebbero mai essere mercificate. Il dolore dei parenti delle vittime è totale, un rifiuto viscerale verso chi continua a speculare su quella tragedia. "Vorremmo solo dimenticare," dicono, condannando anche il “turismo nero” che porta curiosi sui luoghi dei delitti. Eppure, l'industria del macabro continua a prosperare, vestita di un'apparente banalità. Per i creatori, sarà magari solo un modo per “raccontare la storia”. Per i familiari delle vittime e chi ricorda quelle notti, è solo un ennesimo schiaffo. Il Natale, per alcuni, è diventato un affare più grottesco che festivo.

Quest’anno, sotto l’albero, qualcuno troverà un pacchetto tanto bizzarro quanto discutibile. Si chiama "Merendopoli", il nuovo gioco da tavolo ispirato ai cruenti delitti del cosiddetto “mostro di Firenze”. Sì, avete letto bene: un gioco che trasforma uno dei capitoli più tragici e ancora dolorosi della cronaca nera italiana in un passatempo natalizio. Sarà acquistabile solo online, con tanto di limite di sei giocatori e un’avvertenza per gli under 14. Insomma, un regalo che lascia davvero senza parole. "È una trovata riprovevole," ha dichiarato Adriani di Adnkronos, senza mezzi termini.