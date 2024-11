Capoterra, un mega chiosco sulla spiaggia della Maddalena

Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Capoterra, la Guardia costiera, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La spiaggia fa parte del demanio marittimo (artt. 822 cod. civ., 28 cod. nav.), è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e con vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale Sardegna n. 45/1989 e s.m.i.). Il GrIG auspica rapidi controlli per verificare la legittimità o meno dei lavori in corso a pochi passi dal mare.

In queste settimane è stato installato un cantiere sulla spiaggia della Maddalena, sul litorale di Capoterra (CA), a due passi dalla battigia. Cresce, alla presenza di un cartello “inizio lavori” privo di alcun dato. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inviato (8 novembre 2024) un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali, adozione degli opportuni provvedimenti per verificare la legittimità o meno dei lavori in corso.