Ad Alghero volano stracci da tutte le parti - Ormai è diventata una lavanderia di bassa lega

Gli scazzi sono almeno tre: Coccolino contro Verru, il Difensore Bianconero contro i Maratoneti e Batman contro tutti. Batman sta esplodendo: lo hanno votato sotto un simbolo e ora, per non rimanerne schiacciato, vuole uscirsene attaccando pure Ramon. E come fai a prendertela con Ramon I, che ora ha smesso di sorridere perché vuole fermare, insieme all’assessore assenteista bolognese, i progetti off-shore Mistral? Anche il ministero ha risposto con pernacchie.





Eppure Batman poteva essere utile come ariete: pronto a legarsi al ministero per il bene dei concittadini, avrebbe detto "Oh, da oggi al ministero comando io" e gli scazzi finivano lì. Le cose sembravano già complicarsi quando, dopo aver detto a Ramon I “Tutti tranne il sassarese sardista, ora con cuore civico”, Ramon ha risposto: “Va bene, scelgo proprio lui.. Batman incompreso.





Intanto, l’Italo locale parla già di loculi e norme sui funerali. È già a quel punto? Attacca persino l’85enne Guerriero, ex giornalista di boxe, che in fatto di funerali dovrebbe – almeno anagraficamente parlando – saperne più di lui. Si è impantanato in cimitero. Lugubre.





Ma torniamo al dì di festa e pensiamo al Capodanno. Verru ha detto a Coccolino che non capisce un acca di economia aziendale, e Coccolino ha risposto che lavorerebbe gratis per la Fondazione, anzi che lo ha già fatto. Non che Verru riceverà un compenso dalla carica, solo una passata di grane senza grana. La Rowlung ha capito tutto ed, è scappata prima di farsi risucchiare nel caos, bagassa de casì. Il nostro Pifferaio Latino, che ormai scrive la storia a ogni passo, a ogni sedia, fioriera e buco rattoppato, ha difeso Verru dicendo che la scelta dei "Negri Amari" è ideologica: almeno sono low-cost e permettono di fare più eventi, non solo per una notte. Però anche gli anni scorsi c’era un calendario di eventi, e avevano portato Ligabue, non gli amari. In difesa di Coccolino sono scesi pure i piccoli Balilla, preoccupati perché speravano ancora di sballarsi guardando Elodie a Capodanno, e invece dovranno accontentarsi dei Negri amaro. Che smacco per i fratelli coletelli junior. Sembra che siamo già alla canna del gas.





Poi c’è la bagarre della pista di atletica: i Maratoneti sono già in fermento, ma il Difensore Bianconero mette il veto: “Solo con tesseramento a due fattori.” Questione di sicurezza, dicono – forse più di sicurezza di avere tesserati. Si può dire o si offenderanno, mandandoci contro un pallone direttamente dagli anni ’70? Insomma, la situazione è confusa su più fronti, per non dire incasinata.





Restano più punti di domanda che risposte: oltre ai Negramaro, dov’è l’elenco degli eventi da “mille e una notte” promesso dal Pifferaio? Batman, da quale grattacielo lancerà il suo “e che caz” segnale? E i Maratoneti dovranno ancora correre sui marciapiedi o il Difensore Bianconero li farà entrare e magari cederà anche il "campo di patate" che si trova di mezzo alla pista? Oppure faranno la fine della staffetta di Batman e l'Oscura Silva, magari correranno insieme, Batman e i maratoneti, ma non si sa dove e verso chi e cosa, vattela a pesca, basta che non sia al Calich. Qui chi l'ha dura la vince... e forse non solo in senso figurato.

Quest’anno, altro che botti di Capodanno! Nella "gruviera del corallo" – pardon, le buche sono sparite sotto il “campo largo” e ormai non se ne parla più – siamo già al "decoro urbano" con le nuove fioriere giallorosse, per la gioia degli algheresi e romanisti. Dicevamo, quest'anno nella riviera del corallo si va di botte da orbi, altro che botti.