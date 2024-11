Legge Bersani da rivedere: l'appello di Marco Lombardi di Mioitalia

Alghero, come altre città turistiche, soffre soprattutto nei mesi invernali, quando il centro storico e gran parte della città si svuotano di visitatori e i residenti, circa 43.000, non riescono a mantenere vive le attività. “Il flusso locale è insufficiente per coprire le spese fisse, tra affitti, utenze e tasse,” spiega Lombardi, evidenziando come la Legge Bersani abbia aggravato una situazione già fragile. Lombardi si augura che le istituzioni ascoltino il grido d’allarme e intervengano per modificare quella che definisce una “folle legge”, altrimenti, avverte, molte attività rischiano di chiudere i battenti per sempre.

Alghero – Marco Lombardi, referente regionale di Mioitalia (Movimento Imprese Ospitalità), lancia un appello per una revisione urgente della Legge Bersani. Lombardi non usa mezzi termini, definendola “devastante” per realtà come Alghero e molte altre città italiane. “Con questa legge si è innescata una vera e propria guerra tra poveri," sottolinea il rappresentante di Mioitalia. "La liberalizzazione è stata creata senza tenere conto delle specificità dei territori, con conseguenze gravi per il settore turistico e commerciale."