Sanluri: un’isola di tabù infranti con Rocco Siffredi e Martina Smeraldi protagonisti dell’eros

Una presenza che sicuramente attirerà l’attenzione, rompendo con la tradizione e offrendo uno spazio di confronto su un tema spesso relegato ai margini. Il celebre attore e regista, simbolo indiscusso dell’industria per adulti, sarà presente il 22 novembre, pronto a confrontarsi con il pubblico sardo, mentre Martina Smeraldi, cagliaritana di nascita e nuova promessa del settore, salirà sul palco il giorno successivo.





Due presenze che confermano l’apertura del Sardegna Sex a volti iconici e alle nuove generazioni del cinema per adulti, in un mix di esperienza e innovazione. L’evento prevede esibizioni a partire dalle 23, arricchite dalla presenza di altre otto attrici che animeranno le due serate, in una cornice che invita a riflettere sulla percezione della sessualità e dell’intrattenimento per adulti. L’obiettivo è superare preconcetti e aprire un dialogo in un contesto controllato e dedicato a un pubblico consapevole. Sardegna Sex si conferma così come uno spazio di provocazione e di sfida ai tabù, permettendo agli ospiti e agli organizzatori di esplorare un mondo che continua a suscitare curiosità e domande.

Il 22 e 23 novembre, Sanluri si prepara ad accogliere un evento che non lascerà spazio ai pregiudizi: la quarta edizione di Sardegna Sex. Organizzata dal club locale "Belle e Monelle", la fiera ospiterà i due nomi di punta del cinema erotico italiano: Rocco Siffredi e Martina Smeraldi.