Alghero, caos all'uscita di scuola: multe e intransigenza della polizia locale in via Cagliari





La scena è stata caotica. Le auto in sosta temporanea hanno bloccato l’area riservata agli autobus, che a loro volta hanno dovuto fermarsi in mezzo alla strada, creando una lunga coda. Tra genitori in attesa e mezzi bloccati, la situazione è rapidamente degenerata quando uno degli agenti ha avuto un alterco con una madre colpevole di aver parcheggiato in modo inappropriato. La mamma ha tentato di ammettere più volte la propria colpa e responsabilità, ma non ha potuto evitare la reazione furente del vigile né discutere, poiché l'agente ha preferito procedere con una fermezza giudicata eccessiva.





Non è la prima volta che questo accade. Molti genitori lamentano la mancanza di alternative per parcheggiare, soprattutto considerando che molti di loro arrivano all’ultimo minuto, usciti da lavoro, con pochi minuti per prelevare i bambini. Le criticità sono ormai note, ma la gestione dell’ordine all’uscita di scuola appare a senso unico: tolleranza zero. La domanda sorge spontanea: è davvero necessario un atteggiamento così rigido? In una città dove i parcheggi scarseggiano e dove le esigenze quotidiane della cittadinanza dovrebbero essere tenute in considerazione, una maggiore comprensione potrebbe evitare tensioni inutili. Tuttavia, per i genitori dei bambini del Sacro Cuore, trovare un posto sembra essere un’impresa impossibile, resa ancor più difficile da una gestione che lascia poco spazio alla flessibilità.

Un episodio che ha lasciato sconcertati diversi genitori si è verificato ieri pomeriggio davanti alla scuola del Sacro Cuore di Alghero, in via Cagliari. All'uscita degli alunni, verso le 16:30, molti genitori, trovando i soliti problemi di parcheggio, hanno lasciato l'auto per pochi minuti nell’area della fermata dell’autobus per prendere i propri figli. Il ritorno alle vetture ha riservato però una sorpresa amara: multe sul parabrezza da parte della Polizia Locale, presente sul posto con un atteggiamento, a detta dei presenti, particolarmente inflessibile.