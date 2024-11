Cagliari News: Nasce una nuova testata online in Sardegna

La redazione, operativa in modalità smart working, è guidata dal nuovo direttore Ennio Neri, un nome noto nel giornalismo sardo e nazionale grazie alle sue collaborazioni con Ilfattoquotidiano.it, L'Unità, Metro, L'Unione Sarda, Casteddu Online, Il Giornale di Sardegna, Sardegna 24 e Cagliaripad. Accanto a lui, lavoreranno i giornalisti Gianmarco Cossu e Chiara Sulis, pronti a portare il loro contributo di esperienza e passione. La redazione della Gazzetta Sarda augura un caloroso benvenuto a Cagliari News. In un panorama mediatico in continua evoluzione, siamo certi che l’arrivo di una nuova realtà giornalistica possa arricchire il dibattito e la pluralità dell’informazione. Auguriamo al direttore Ennio Neri, all'editrice Susanna Puddu e a tutta la redazione un percorso ricco di soddisfazioni e successi. Benvenuti e buon lavoro!

La Sardegna accoglie una nuova voce nel panorama giornalistico digitale: Cagliari News. Questo nuovo quotidiano online, nato con l’ambizione di raccontare la cronaca, la politica, l'economia, la cultura, l'attualità e lo sport, si pone come un punto di riferimento per l’informazione locale, con un occhio attento alle dinamiche della città di Cagliari e della sua area vasta, senza per questo trascurare il resto dell'isola e le sue connessioni con l'Italia e il mondo. L'editrice di Cagliari News è Susanna Puddu, una professionista con una solida esperienza nel campo pubblicitario e del marketing, la cui visione si riflette in un progetto editoriale innovativo e dinamico.