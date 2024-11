Il paradosso dell'eolico in Sardegna: ideologie, terra ed espropriazioni

Espropri e bandiere agitano gli animi: gli indipendentisti, da simboli di ribellione e innovazione, ora brandiscono la tradizione come uno scudo. Un ribaltamento che farebbe sorridere se non fosse così amaro, come un Vannacci che d'improvviso trova eco nelle piazze. La verità è che in questa guerra di slogan, la ragione si è persa. L'energia eolica, promessa di progresso, si scontra con un radicato senso di appartenenza che vede in ogni turbina un dito puntato contro la sovranità del territorio. Ogni promessa di transizione verde – nobile nei salotti, scomoda nei campi – finisce per sembrare un affronto, un'ulteriore spoliazione mascherata da progresso. Questa non è solo una battaglia tra chi vuole il cambiamento e chi lo rifiuta.





