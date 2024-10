Moige e MAG contro il bullismo: uno spot per celebrare la diversità

Alla presentazione dello spot, curata da Valeria Nardella, presidente di MAG, hanno partecipato figure istituzionali e del mondo artistico: il regista Fabio Vasco, la vicepresidente Moige Elisabetta Scala, e rappresentanti del Municipio II di Roma, tutti uniti da un intento comune: dire basta al bullismo e aprire la strada a una generazione che sappia riconoscere il valore della diversità. I numeri dello studio del Moige parlano chiaro: il 45% dei ragazzi ha subito prepotenze, e tra questi una buona parte riporta episodi di violenza verbale. In un clima simile, lo spot diventa più di un messaggio: è un invito ai giovani a essere autentici e ai genitori a dialogare, perché l’indifferenza non può essere una risposta. Il progetto "D-Versi&Uguali", finanziato dal Dipartimento per la Famiglia, intende educare a una società in cui la diversità sia un valore e non un bersaglio. Un tema quanto mai attuale, quando ancora ci troviamo a discutere di giovani giudicati per una scelta di abbigliamento, mentre l’8% degli adolescenti usa foto e video per deridere i coetanei. Con questo progetto, il Moige si schiera ancora una volta dalla parte dei ragazzi, portando avanti un lavoro che non si ferma alla sensibilizzazione, ma include servizi di assistenza e un centro mobile itinerante, un aiuto concreto per chi trova il coraggio di chiedere sostegno.

