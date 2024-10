PAC 2024: primo decreto di pagamento per le imprese agro-pastorali, una boccata d’ossigeno per il settore

Parole accompagnate dall’assicurazione che l’impegno della Regione per il settore non è un semplice slogan, ma un fatto concreto, qualcosa che si traduce in numeri e date. Satta parla di “un risultato importante, unito a uno sforzo importante”, e chi ha il polso del settore sa bene cosa significa riuscire a mantenere questi impegni. L’obiettivo è ambizioso, perché non basta questo primo decreto: è previsto un altro passo già per novembre, con un decreto successivo che estenderà i pagamenti, inclusi quelli per gli eco-schemi e gli interventi sostenuti dal FEASR per lo sviluppo rurale. Un piano che non si ferma alla retorica, ma che promette di incidere davvero sul tessuto economico delle campagne e sui bilanci delle aziende in affanno. “Vogliamo fare tutto il possibile per dimostrare nel concreto e non solo a parole che siamo al fianco delle nostre imprese e di tutti gli operatori di settore”, ha concluso Satta. E stavolta, tra le scartoffie di troppi ritardi e promesse non mantenute, questo decreto è lì a dirci che almeno per una volta le parole e i fatti marciano nella stessa direzione.

