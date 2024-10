Alluvione in Sardegna: Centro Studi Agricoli chiede misure urgenti per gli agricoltori colpiti

Il Centro Studi Agricoli esorta quindi la Regione Sardegna ad attivare immediatamente un’unità di monitoraggio per valutare l’entità dei danni e avviare le procedure necessarie per fornire aiuti tempestivi. La richiesta include inoltre l’attivazione dello stato di calamità nazionale, in linea con quanto già fatto per altre regioni in situazioni simili. Tore Piana ha sottolineato che il CSA monitorerà attentamente le azioni e i tempi di risposta della Regione, ribadendo l’importanza di interventi rapidi e risolutivi per sostenere il settore agricolo sardo in questo momento critico.

Il Centro Studi Agricoli, attraverso le parole del presidente Tore Piana, ha espresso solidarietà agli agricoltori e allevatori sardi duramente colpiti dalle recenti alluvioni che hanno investito il sud-ovest dell’isola e altre zone, causando danni ingenti e mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose aziende agricole. “Siamo vicini a tutte le aziende colpite,” ha dichiarato Piana, “ma ora è il momento di azioni concrete: la Regione e l’Assessorato Regionale all’Agricoltura si assumano le proprie responsabilità.”