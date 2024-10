“Spero che un’estate così non si veda mai più”: Il movimento MioItalia contro l’immobilità dell’amministrazione di Alghero

Luglio e agosto non possono bastare ai commercianti per mantenere le proprie attività aperte per 12 mesi l'anno.” Un richiamo amaro che punta il dito contro la mancanza di una programmazione solida che sostenga l’economia locale oltre i mesi estivi. A questo si aggiunge il problema dei collegamenti aerei, in particolare quello con Milano, che secondo Lombardi è un ulteriore ostacolo alla continuità turistica e commerciale: “Adesso è sorto anche il problema dei voli, in particolare il collegamento con Milano, oltre a tutti gli altri che viviamo giornalmente da cittadini.” Lombardi elenca, senza mezzi termini, le questioni rimaste irrisolte: “sanità, trasporti, servizi, ecc.” Un elenco che suona come un promemoria per l’amministrazione.





“Di questo passo anche l'aeroporto avrà poca vita - prosegue il referente di MioItalia - servono risposte concrete nel breve periodo per poter programmare per tempo la prossima stagione estiva, non solo, ma programmare tutto l’anno. La cosa fondamentale è avere servizi all’altezza.”

"Inconcepibile il silenzio e l'immobilità di questa amministrazione comunale di Alghero," dichiara Marco Lombardi, referente per la Sardegna di MioItalia (movimento imprese ospitalità), mettendo in evidenza le "promesse" non mantenute e tanto "acclamate" durante le scorse elezioni comunali di giugno. Un attacco diretto che non risparmia critiche severe su quanto, secondo Lombardi, è stato promesso ma non mantenuto. “Doveva essere una stagione con segnali di ripresa, invece - sottolinea Lombardi - ci ritroviamo sempre più una città allo "sbando".