L'osservatorio di Guerrini: La norma più odiosa

Una corona di fiori del costo di 800 euro, ordinata dall'ex Governatore Christian Solinas, risulta non pagata. Ed è stata iscritta come debito fuori bilancio. Io sono fermamente convinto che questo privilegio sia il retaggio di una mentalità politica totalmente censurabile. Secondo la quale agli onorevoli tutto debba essere concesso. Persino le spese per il funerale. A carico della Comunità. Mentre la povertà cresce, moltitudini di cittadini fanno la fila alla Caritas per poter mangiare, i bisogni delle famiglie sono sempre più spaventosi. Eppure il potere ha stabilito che gli onorevoli debbano scaricare sulle finanze pubbliche e quindi sulle spalle dei cittadini pure i costi dei loro funerali. Una vergogna senza fine della Regione Sardegna. Che non può durare. I Partiti, tutti, fanno orecchie da mercante. Mario Guerrini.

La norma più odiosa. Quella che in Sardegna autorizza i funerali degli onorevoli a carico dei cittadini. Fu firmata, durante il famigerato quinquennio di Solinas, dalla allora vice presidente della Giunta Regionale, Alessandra Zedda. E, purtroppo, non è stata ancora soppressa. E, dai conti della Regione, emerge un dettaglio ulteriormente deprecabile. Per fare il funerale dell'onorevole Felicetto Contu (consigliere regionale, deputato e parlamentare europeo oltreché notaio) la RAS ha persino fatto i debiti.