Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il caso Tidore esplode

Se non ci fosse stato il Mio Osservatorio. Il caso Tidore, con le sue nomine, fuori da ogni logica, se non quella politico-clientelare, non sarebbe mai nato. E tutto sarebbe filato liscio come l'olio. Invece, questo nuovo scandalo della Sanità della Sardegna è venuto alla ribalta. E ne ha preso atto lo stesso assessore Bartolazzi. Che ha avuto un duro scontro con Tidore. Il quale ha cancellato le sue azioni pro UDC. Tra l'altro salterà anche la ventilata e vergognosa nomina dell'ex assessore alla Sanità, Mario Nieddu. Ex Lega, oggi UDC. Destinato al distretto sanitario di Quartu. Nomina alla quale Bartolazzi si è giustamente opposto. Che l'ex assessore salviniano accettasse un ridotto incarico di questo tipo era semplicemente una indecenza. Proprio lui, importatore in Sardegna di manager leghisti, che stanno ancora creando danni alla Sanità sarda. Questa vicenda, che ho sollevato nell'omerta' della stampa di regime, è indicativa delle logiche con le quali il cdx di Solinas ha governato la Regione e il sistema salute della Sardegna. E spiega il perché della disastrosa situazione di oggi. Il cui rimedio è una impresa titanica. Con l'apparato dirigenziale fedele al Circo Magico ogni possibilità operativa di efficacia nel campo sanitario è praticamente improponibile. Se il Commissariamento delle ASL non arriva in aula, al Consiglio Regionale, ogni sforzo di restituire dignità al sistema sanitario è inutile. E, come dico sempre, sulla pelle dei sardi. Rimasti senza il diritto alla salute. Mario Guerrini.