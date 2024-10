Il bambino è nato: Il Verru al comando della Rifondazione

La Rowling, intanto, si è dimessa con una frase degna di un’aula di tribunale: "Signori della corte, io ero qui, ma non lo sarei voluta essere. Non ci sto alle logiche politiche". Facile, certo, quando entri al posto di "A Logu", silurato dal Cumtactor dopo ovviamente anni di attesa. A maggio si è ritrovata a capo di una partecipata, per puro calcolo politico. Ma una cosa è entrare, un’altra è quando ti fanno pressioni per toglierti di mezzo. Tutto regolare.





Nel frattempo, a destra criticano il metodo di selezione del nuovo capo della polizia locale, lo stesso procedimento che hanno seguito per anni. Lo stesso criticato da Monsignore, che però ora è fuori dai giochi. Fa solo sentire il suo peso in altre sedi, come per il CDA del parco, Orsù. Così, la Rowling è uscita di scena, e Verru, che ha rinunciato al consiglio, ha scelto di aspettare e fare un piano di scale in meno per trovare la sua sede. Tutta una questione di ginnastica.





Nel frattempo, non sono spariti dai radar i soliti personaggi: Stone ha forse piazzato la bomba al Palazzo dei Congressi? E l’Undertaker Giallorosso, troverà un posto al sole della Secal? Qualche settimana fa, si era fatto sentire con un "uffa, ma a me niente?" e niente più. Statista.





Ora, il 29, tutti in consiglio comunale a parlare di aree idonee. Bene, ma sull’ordine del giorno sull'emergenza abitativa? Tutto tace? Il Musico ha fatto proposte, ma ad Alghero è così: un tema dura giusto il tempo di un dibattito, poi si lavora in silenzio. Talmente in silenzio da sembrare morti. Ma l’algherese è fatto così: non vede, non sente, non parla, finché non gli tocchi la munera o non deve vantarsi di aver messo due sedie alla Secal o di aver detto al mondo di aver scritto la storia su Punta Giglio e anche su Palamanchia, meglio di Napoleone a Berlino. Dilettante.





Ormai è una gara a chi la spara più grossa. Si scrivono comunicati, controcomunicati e controcontrocontrocomunicati. Sembra il gioco dello specchio riflesso, com'è che diceva: specchio riflesso se ti muovi sei un cesso. Ah allora non c'è pericolo. Ad Alghero non si muove nessuno. Saranno contente almeno le pompe funebri.

Il detto dice "il più pulito ha la rogna", ma ad Alghero neanche quella. Peggio ancora. Ora tutto ha una spiegazione: era scritto nelle stelle del Quarter. Ecco perché Verru ha rinunciato al suo posto, lasciando spazio al Piccone a 5 Stelle. È tornato così dai banchi del consiglio comunale a quelli della "Rifondazione" Alghero.