Sesso: è vero che i sardi hanno il pene più lungo d'Italia?

Ma torniamo ai sardi: con i loro 18.4 cm, non saranno i re del podio, ma non se la cavano male. La posizione è comunque invidiabile, soprattutto considerando che altre regioni, come la Puglia (18.2 cm) e la Lombardia (17.4 cm), sono un po' più indietro. E il Nord? Beh, qui la situazione si ridimensiona ulteriormente: il Friuli Venezia Giulia è addirittura il fanalino di coda, ma, insomma, c’è chi fa grande altre cose! A livello mondiale, gli italiani non se la passano malissimo. Con una media tra i 14.88 e i 16.09 cm, siamo in una fascia dignitosa, anche se lontani dai record sudamericani e africani. I nostri amici giapponesi, coreani e indiani, purtroppo, chiudono la classifica con le misure più contenute, ma chi dice che le dimensioni contano davvero?





Parliamo seriamente: solo il 55% degli uomini è soddisfatto della lunghezza del proprio pene, e questa insoddisfazione, amplificata dall’industria pornografica, è spesso causa di ansia da prestazione. La verità è che le dimensioni estreme che si vedono sugli schermi non rappresentano la realtà. Infatti, solo il 5% degli uomini ha un pene che supera i 16 cm in erezione, mentre altrettanto pochi hanno un pene che misura meno di 10 cm.





Poi c’è l'ipoplasia peniana, dove la lunghezza in erezione non supera i 7 cm. Ma attenzione: anche un pene più corto svolge perfettamente tutte le funzioni di uno più lungo. E a variare non è solo la lunghezza: anche la circonferenza ha il suo ruolo, con una media di 9.14 cm a riposo e 11.8 cm in erezione. Per non parlare della curvatura: ben il 30% degli uomini ha un pene che curva, verso destra, sinistra, su o giù. Ma alla fine, conta davvero tutto questo? La verità è che la soddisfazione, sia per sé stessi che per il/la partner, non è una questione di centimetri. Quello che fa davvero la differenza è l’intesa, la passione e, perché no, un pizzico di fantasia. Quindi, sardi o campani, 18 o 20 centimetri: l'importante è saper usare al meglio ciò che si ha!

In tema di primati curiosi, l’Italia non si fa mancare nulla. Dalle migliori pizze alle peggiori strade, fino a discutere di… peni. Sì, avete letto bene. E, tra le varie classifiche regionali, ecco quella che assegna alla Sardegna un’ottima posizione: una lunghezza media del pene di ben 18.4 cm. Certo, non siamo i primi, ma decisamente non male, giusto? I veri campioni, però, sono i campani, che con i loro 20.8 cm di media dominano la classifica, seguiti a ruota dai siciliani e dai calabresi con 20.7 cm. Una meraviglia per il Sud Italia, che si conferma, almeno in questo campo, una terra di abbondanza.