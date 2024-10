L'opinione di Dambra: Cagliari, bella vittoria no, ma grande sì

Al 38', punizione per il Cagliari per un fallo dubbio di Saùl Coco su Viola. Quest'ultimo si incarica della battuta dal limite e buca i guanti di Milinkovic-Savic con un mancino a mezza altezza. È 1-0. Neanche il tempo di esultare, e arriva subito il pari del Torino al 41': su corner di Lazaro, Sanabria svetta tutto solo al centro dell'area e batte Scuffet. Colpevole in questa occasione Mina, che ha lasciato il paraguaiano libero di agire. Nel secondo tempo, Nicola lascia negli spogliatoi un impalpabile Luvumbo per Marin. I rossoblù sono determinati fin dai primi minuti della ripresa, sciupando varie occasioni tra il 48' e il 50' con un colpo di testa alto di Piccoli, servito da Zappa, e un tiro di Viola, che calcia addosso a Milinkovic-Savic su assist di tacco dello stesso Piccoli. Al 55', il Torino passa in vantaggio: Linetty evita Piccoli e batte Scuffet con un gran tiro dalla distanza.





Da quel momento il Toro prova a chiudere la partita, ma al 70' Scuffet alza in corner una punizione di Coco. Solo quattro minuti dopo, il Cagliari trova la forza per reagire: su corner di Marin, sponda di Luperto e colpo di testa di Palomino (entrato al 63' per Mina), è 2-2. Al 78', il Cagliari completa la rimonta: Gaetano (entrato al 63' per Adopo) serve Piccoli, che si allarga, mette in area e trova la deviazione di Saùl Coco nella propria porta. È 3-2. I rossoblù soffrono fino alla fine, specialmente nel recupero, con un tiro di Karamoh e un colpo di testa di Adams parato da Scuffet. Dopo 95 minuti, la gara si chiude sul 3-2 per i sardi. Il prossimo impegno del Cagliari sarà a Udine, venerdì 25 ottobre alle 18:30.

Alla "Domus", il Cagliari di Nicola (con le unghie e con i denti) batte 3-2 il Torino di Vanoli, reduce da tre KO di fila. I sardi salgono a 9 punti in classifica. Nicola deve fare a meno degli infortunati Obert, Jankto e Pavoletti. Di conseguenza schiera un 4-2-3-1 con Zortea, Viola e Luvumbo dietro a Piccoli. Nel 3-4-1-2 granata, Vlasic è sulla trequarti dietro il duo Adams-Sanabria. Nel primo tempo, il Cagliari parte bene: al 6' Viola crossa dentro per Piccoli che scarica per Zortea, ma il tiro viene deviato da Linetty. All'8' ci prova il Toro con Sanabria e Adams, senza successo. Al quarto d'ora, Viola tenta su punizione ma il tiro è centrale e viene alzato in corner da Milinkovic-Savic. Il primo vero sussulto degli ospiti arriva al 21' con la sponda di Adams per Ricci, ma il suo tiro, ciabattato, finisce sopra la traversa. Al 25' ci riprova Piccoli, ma il suo tiro viene murato in corner dall'ex Walukiewicz.