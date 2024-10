Per il Food and travel 2024 è di Cagliari il ‘ristorante rivelazione dell’anno

Un tempio del gusto che farà parlare di sé." Con questa motivazione, il comitato di Food and Travel ha consegnato l’ambito riconoscimento all’Osteria del Forte, ritirato dall’Executive Chef Alessandro Cocco. Classe 1983, lo chef è cresciuto a Senorbì, nei pressi di Cagliari. Dopo varie esperienze in Sardegna e all'estero, Cocco ha ricoperto il ruolo di Executive Chef in due dei ristoranti più celebri del Forte Village: il Gordon Ramsay e il Beachcomber dello Chef tristellato Heinz Beck, lavorando anche in prestigiose strutture internazionali come il Falken e l’Hostellerie du Pas de l’Ours in Svizzera, il Ristorante Bellevue dello Chef Vissani a Cortina d’Ampezzo e La Brocca in Kazakistan. Un background di esperienze di respiro internazionale che si trasmette nella filosofia dell’Osteria del Forte, che sin dalla sua apertura nel 2020, si è distinta per la reinterpretazione eclettica e contemporanea dei grandi classici italiani e che si si riflette anche nel nuovo menù autunnale e invernale, disponibile già dai prossimi giorni. Tra i nuovi piatti proposti spicca la Terrina di guancia di vitello gratinata al midollo, servita con purea di patate e pinzimonio di verdure, che esalta i sapori autentici attraverso tecniche di cottura complesse. Un’altra novità è l’Uovo croccante con spuma di Parmigiano, accompagnato da rucola e gocce di aceto balsamico, che fonde consistenze e sapori diversi per un’esperienza culinaria unica. In omaggio alla tradizione napoletana, lo chef propone il Tortello ripieno di Genovese, saltato al burro e provolone del Monaco, una reinterpretazione del classico ragù in bianco che esalta la dolcezza delle cipolle e la ricchezza dei sapori, fondendo tradizione e innovazione.

L'Osteria del Forte di Palazzo Doglio premiata come "Ristorante Rivelazione dell'Anno" agli Awards di Food and Travel Italia L'Osteria del Forte, situata nel cuore di Palazzo Doglio a Cagliari, ha recentemente ottenuto il prestigioso titolo di "Ristorante Rivelazione dell'Anno" durante la settima edizione dei Food and Travel 2024 Reader's Awards, l'edizione italiana del rinomato magazine internazionale, distribuito in 18 Paesi e specializzato in enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di alto profilo. La cerimonia si è svolta il 10 ottobre al Forte Village Resort, a Santa Margherita di Pula.