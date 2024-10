Alghero inaugura il Centro del Sonno: una nuova speranza per i disturbi respiratori notturni

Il Centro di Alghero, dotato di strumenti avanzati come polisonnigrafi e CPAP, mira a diagnosticare e curare queste condizioni con precisione. Un centro del genere non è un lusso, ma una necessità in un contesto dove ancora troppi non sanno di avere un problema che potrebbe mettere a repentaglio la propria vita. Alghero, con questa nuova risorsa, si pone come punto di riferimento in Sardegna per la diagnosi e la cura di questi disturbi, offrendo finalmente un approccio multidisciplinare e tecnologicamente avanzato.

All'ospedale civile di Alghero è stato attivato il Centro per lo studio e la cura dei disturbi respiratori ostruttivi del sonno (DROS). Finalmente, una risposta concreta a una problematica sottovalutata: roncopatia e sindrome di apnea notturna. Il 10% della popolazione soffre di russamento cronico, ma il dato più preoccupante è che la sindrome Osha, la forma grave di queste apnee, interessa circa il 6-7% degli adulti, soprattutto uomini e persone anziane. Le conseguenze non si limitano a una cattiva qualità del sonno: chi soffre di questa sindrome è esposto a gravi rischi di salute come ipertensione, aritmie e ischemia cerebrale.