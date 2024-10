Ufo nei cieli della Sardegna: tre avvistamenti in pochi giorni tra Alghero, Sassari e l'Oristanese

Il secondo avvistamento è avvenuto solo tre giorni dopo, lunedì 14 ottobre, alle 20:00, sulla Statale 292 tra Alghero e Villanova Monteleone. Un giovane che stava scattando alcune fotografie ha notato, solo in seguito, un oggetto luminoso di forma triangolare apparso nei suoi scatti. Questi fotogrammi sono ora al vaglio degli esperti, che cercheranno di capire se l'oggetto possa essere spiegato con fenomeni terrestri o se rappresenti qualcosa di realmente anomalo. Infine, il terzo avvistamento è stato segnalato il giorno successivo, martedì 15 ottobre, ad Ales, nell’Oristanese.





Una donna stava fotografando il cielo intorno alle 19:00 e ha successivamente notato, rivedendo le immagini, la presenza di un oggetto che non aveva visto a occhio nudo. Anche queste immagini sono oggetto di analisi approfondita. Gli esperti del CISU restano in attesa di ulteriori segnalazioni e conferme. Antonio Maria Cuccu ha concluso affermando che le segnalazioni di avvistamenti di corpi luminosi in Sardegna sono in aumento, suscitando un crescente interesse da parte della comunità ufologica. I casi recenti sollevano molte domande e pochi sono ancora i dettagli certi, ma l’attenzione sul fenomeno è ai massimi livelli.

In Sardegna, l'attenzione è alta tra gli appassionati di ufologia dopo le segnalazioni di tre oggetti volanti non identificati avvistati in rapida successione tra Alghero, Sassari e Ales. A confermare l'intensificazione di questi fenomeni è Antonio Maria Cuccu, responsabile della Sezione Sarda del Centro Italiano Studi Ufologici (CISU), che sta monitorando attentamente quanto accaduto. Il primo avvistamento risale alla notte di venerdì 11 ottobre, quando un automobilista, percorrendo la strada tra Elmas e Cagliari intorno alle 22:30, ha notato tre luci luminose sospese nel cielo, disposte una sopra l'altra. L'inusuale disposizione e l'assenza di spiegazioni logiche hanno subito attirato l'attenzione del testimone, che ha segnalato l'evento.