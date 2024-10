A Carbonia la terza tappa del Tour “no dipendenze”. Previsto il pienone con tante scuole che parteciperanno all’evento

Altre ne arrivano negli ultimi giorni. Organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Sport e Salute’, coordinato dalla Presidente Elisabetta Pusceddu e ideato dal Direttore Generale Roberto Betocchi, il format è stato realizzato grazie al contributo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna (All. D Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1) e da sponsor privati. L’obiettivo di “No Dipendenze” è quello di dare ai giovani gli strumenti per accrescere il livello di consapevolezza delle questioni relative alle sostanze legali, come il tabacco, l’alcol, le sostanze illegali, ma anche la prevenzione dalle nuove dipendenze senza sostanza, come gli strumenti tecnologici. Considerata la diversità delle persone e quindi l’impossibilità di trovare approcci e messaggi adatti per tutti, nella prevenzione forse ciò che conta maggiormente è che i ragazzi arrivino a una comprensione più autonoma, matura e complessa dei significati che attribuiscono alle dipendenze, e soprattutto che diventino capaci di immaginarne le conseguenze potenziali sulla loro vita concreta e per il loro futuro.





Anche a Carbonia ci sarà l’introduzione del duo formato da Gianluca Medas e Claudia Tronci, che faranno gli onori di casa nella giornata in cui i numerosi esperti del settore parleranno delle dipendenze patologiche e delle nuove dipendenze senza sostanza, dei danni derivati dal fumo di sigaretta e da alcol, di sana alimentazione e di benessere digitale.Nella tappa sulcitana sarà ospite speciale Nicola Virdis, il “nerd” che ha riscosso tantissimo successo nella nota trasmissione “Italia’s Got Talent”. Saranno previste anche iniziative dinamiche e coinvolgenti, in cui i giovani presenti saranno parte attiva. Anche in questa tappa sarà presente il Direttore Artistico dell’evento, Alex Musa, nella veste di conduttore, che avrà modo di tenere desta l’attenzione e coinvolgere gli studenti in maniera empatica e senza estremizzare, ma facendo leva sul fattore emotivo, che soprattutto in età adolescenziale non deve essere messo in secondo piano. Tante le Autorità regionali e Locali che saranno presenti: previsto l’intervento dell’Assessora alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna Ilaria Portas, ed esponenti del Comune di Carbonia, con in testa il Sindaco Pietro Morittu. Confermata a grande richiesta la presenza di laboratori ludici e didattici, attività artistiche e sportive, e l’esibizione acrobatica delle bike trial. Previste mostre, esibizioni e stand educativi, tra i quali vanno menzionati quelli delle forze dell’Ordine come Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, e l’ARST, nuovo partner istituzionale del Progetto: protagonisti i tanti bravi professionisti che riescono a coniugare la conoscenza delle idee che portano avanti e che le sanno trasferire ai giovani.

Si prevede un grande bagno di folla a Carbonia per la terza tappa del Tour “No Dipendenze”, edizione 2024/2025. Sono infatti previsti più di un migliaio di studenti nella giornata dedicata alla sensibilizzazione e la prevenzione contro le maggiori dipendenze. L’appuntamento è per Venerdì 18 Ottobre al Palazzetto dello Sport di Carbonia, in via delle Cernitrici, dalle 9.30 alle 13.00. La Carovana degli esperti che partecipano al Tour “No dipendenze” incontrerà gli studenti delle scuole cittadine. Hanno ad oggi dato la loro adesione: CARBONIA -ISTITUTO COMPRENSIVO DELEDDA PASCOLI MILANI 147 (Compresi Bacu Abis e Cortoghiana) CARBONIA- SCUOLA PARITARIA MADRE CAMILLA GRITTI 55 ALUNNI CARBONIA – ISTITUTO SATTA COMPRESO SEGARIU TOTALE 244 ALUNNI CARBONIA – ISTITUTO SUPERIORE AMALDI TOTALE 150 CARBONIA – IPIA LOI TOTALE 43 CARBONIA – ISTITUTO ANGIOY TOTALE 179 DOMUSNOVAS -ISTITUTO COMPRENSIVO MELONI TOTALE 64 IGLESIAS – IPIA G.FERRARIS TOTALE 54 SAN GIOVANNI SUERGIU/GIBA * – ISTITUTO COMPRESIVO SANGIOVANNI SUERGIU