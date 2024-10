L'amministrazione Conoci e la Grotta Verde: Un risultato del quale prendersi i meriti

Il progetto, che era rimasto incompiuto per troppo tempo, ha visto finalmente la luce grazie all’intervento della sua amministrazione. La Grotta Verde, chiusa al pubblico da anni, necessitava di interventi significativi per essere resa sicura e accessibile, con opere di ingegneria e illuminazione che, come sottolinea Conoci, "sono autentici capolavori di ingegneria e design." Il lavoro non è stato semplice. Tra le maggiori sfide affrontate ci sono state la tutela dell’ecosistema interno della grotta e l'implementazione di un sistema di illuminazione innovativo, fondamentale per valorizzare le particolarità del sito. Grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le imprese locali, è stato possibile completare i lavori: "Un doveroso riconoscimento va a chi ha amministrato il Parco di Porto Conte in questi anni e a tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo di questa impresa," aggiunge Conoci.





L'ex sindaco esprime orgoglio per l’opera compiuta durante i suoi cinque anni di amministrazione, definendo questo progetto come uno dei segni tangibili lasciati dalla sua gestione. "Per me, è motivo di grande orgoglio poter affermare che l’amministrazione che ho avuto l’onore di guidare per cinque anni ha lasciato un segno concreto in tanti settori, e il progetto della Grotta Verde è uno di questi risultati tangibili." Ora che i lavori sono conclusi, la Grotta Verde è pronta per essere aperta al pubblico. Conoci affida alle nuove amministrazioni il compito di rendere la grotta accessibile a tutti, con particolare attenzione ai giovani e ai cittadini di Alghero: "Ora il compito passa alle nuove amministrazioni, comunale e del Parco, che dovranno aprire al più presto la Grotta Verde, rendendola fruibile, in primo luogo, per le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole, oltre che per tutti i nostri concittadini." Il mandato di Conoci ha dunque segnato la svolta per un sito naturale che, dopo anni di attesa, è stato restituito alla comunità e al turismo. Grazie al lavoro dell’amministrazione, la Grotta Verde non è più solo un sogno, ma una realtà concreta pronta a diventare un punto di riferimento per il territorio.

Durante il mandato di Mario Conoci, l’amministrazione ha portato a termine un progetto che per anni era rimasto in sospeso: la riqualificazione e l’apertura della Grotta Verde, uno dei siti naturali più importanti del territorio di Alghero. Questo risultato, che ha richiesto anni di lavoro, è stato realizzato superando complesse difficoltà tecniche e amministrative. "La Grotta Verde rappresenta un patrimonio ambientale e storico di valore inestimabile per Alghero e per tutta la Sardegna," afferma Conoci.