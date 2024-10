Capodanno 2024: Olbia apre il risiko delle ospitate, chi seguirà?

Olbia, infatti, ha già dimostrato in passato di essere capace di organizzare manifestazioni in grado di attirare migliaia di persone e l'annuncio di metà ottobre potrebbe indurre le altre città sarde a scoprire le proprie carte in anticipo. La domanda ora è: chi risponderà? Cagliari, Sassari, Alghero e Nuoro lo scorso anno hanno messo in campo grandi artisti come Marco Mengoni, Ligabue, Francesco Renga e Noemi. Se Olbia ha già puntato alto con i Pinguini Tattici Nucleari, non resta che vedere chi sarà il prossimo a fare la propria mossa in questo risiko musicale che anima le piazze sarde e che rappresenta non solo una sfida culturale, ma anche un’importante leva di promozione turistica. La partita è ufficialmente aperta, e con ogni città che tenta di superare l’altra per garantire la migliore notte di Capodanno, sarà interessante vedere chi saprà attirare il maggior numero di visitatori con i propri eventi.

È metà ottobre e Olbia ha già fatto la prima mossa. Con l'annuncio della band Pinguini Tattici Nucleari per il concertone di Capodanno al Molo Brin, la città gallurese ha aperto ufficialmente la partita che ogni anno accende la Sardegna durante la notte di San Silvestro. L’anno scorso fu una gara serrata, con i grandi nomi della musica italiana distribuiti tra le piazze delle principali città isolane, e non c’è dubbio che anche quest’anno la competizione per accaparrarsi le migliori star del panorama musicale sarà feroce. Il sindaco Settimo Nizzi ha chiarito che Olbia punta non solo a offrire un evento di livello, ma anche a consolidare ulteriormente la sua immagine come destinazione turistica, anche fuori stagione.