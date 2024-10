Sud Sardegna: 22 grifoni tornano in libertà grazie al progetto LIFE Safe for Vultures





Il ritorno di questi animali in natura segna un passo importante nel ripopolamento della specie, un obiettivo che mira a ristabilire l’equilibrio ecosistemico compromesso da fattori come la carenza alimentare, l’avvelenamento e l’interazione con le infrastrutture energetiche. Il monitoraggio dei grifoni liberati avviene tramite trasmettitori satellitari, installati prima del rilascio per controllarne i movimenti. Al momento, gli esemplari sembrano rimanere vicini all’area di liberazione, con solo tre di loro che hanno esplorato la zona costiera tra Muravera e San Priamo. L'auspicio è che presto si uniscano ai 15 grifoni liberati lo scorso aprile, nell'ambito dello stesso progetto, con l’obiettivo di riportare il grifone in tutto il territorio sardo. Il progetto, di cui è capofila il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, vede coinvolti partner come l’Agenzia Forestas, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation.





L’iniziativa ha preso il via a maggio, quando i grifoni sono stati trasferiti dalla Spagna al centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, dove hanno trascorso il periodo di quarantena e sono stati sottoposti a rigidi controlli sanitari. Dopo essere stati trasferiti a Villasalto, il contatto con l’uomo è stato ridotto al minimo per garantire il successo dell’involo. La preparazione finale per il rilascio è avvenuta il 4 ottobre, quando gli esemplari sono stati sottoposti a marcatura alare attraverso la decolorazione delle penne, un metodo che consente di riconoscerli anche a lunghe distanze. Questo accorgimento permette di distinguere i grifoni provenienti dalla colonia sarda da quelli di origine spagnola, oltre a identificare gli esemplari liberati a Villasalto rispetto a quelli precedentemente rilasciati nel nord-ovest della Sardegna. Grazie ai trasmettitori satellitari, sarà possibile monitorare in tempo reale non solo i movimenti degli uccelli, ma anche studiarne il comportamento: il dispositivo, dotato di accelerometro, permetterà di sapere quando i grifoni stanno volando, mangiando o riposando. Il progetto LIFE Safe for Vultures è una straordinaria occasione per riportare il grifone a svolgere il ruolo che gli spetta nell’ecosistema sardo, contribuendo al ripristino di un patrimonio naturale che sembrava ormai perduto.

Mercoledì 9 ottobre, nella zona di Cea Romana a Villasalto, è avvenuto un momento tanto atteso quanto emozionante: 22 giovani grifoni sono stati liberati nell’ambito del progetto LIFE Safe for Vultures. Un evento raro che ha lasciato tutti i presenti senza fiato, nonostante alcuni di loro abbiano già partecipato a progetti simili. La voliera che li ha ospitati per sei mesi è stata aperta, e nel giro di pochi minuti, i rapaci si sono alzati in volo, sfruttando le correnti ascensionali e assaporando per la prima volta la libertà. I grifoni, nati tutti nel 2023, provengono principalmente dalla Spagna, con l’eccezione di un esemplare francese. Tra loro, due sono nati in cattività e rappresentano un simbolo della lotta per la conservazione di questa specie, ormai estinta nel Sud Sardegna dagli anni Sessanta.