Bonus Natale 2024: un aiuto per pochi, esclusi lavoratori non sposati senza figli - Come richiederlo





Modalità di richiesta: Per ricevere il bonus, i lavoratori devono presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro. La domanda deve includere una autocertificazione, dove il dipendente dichiara di possedere i requisiti richiesti. In particolare, bisogna indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico (o solo dei figli, nel caso di genitori single). Il datore di lavoro, una volta verificati i requisiti, provvederà a erogare i 100 euro insieme alla tredicesima mensilità di dicembre. I datori di lavoro, per parte loro, potranno recuperare l’importo erogato sotto forma di credito fiscale. Questo significa che l’onere finanziario del bonus verrà compensato tramite le dichiarazioni fiscali del datore, garantendo che l'erogazione non gravi direttamente sulle casse delle aziende.





Critiche e inclusività limitata: Nonostante l’intento di supportare economicamente le famiglie, la selettività dei requisiti ha generato dibattiti. L’esclusione di lavoratori senza figli o coniugi a carico evidenzia una visione restrittiva del provvedimento, che rischia di lasciare scoperta una parte della popolazione lavorativa in difficoltà. Il Bonus Natale si presenta dunque come un aiuto mirato, ma limitato nella sua portata, indirizzato solo a chi rientra in specifiche condizioni familiari, nonostante la più ampia platea di lavoratori che avrebbe potuto beneficiarne.

Il Bonus Natale 2024, previsto dal Decreto Omnibus, offre un contributo una tantum di 100 euro ai lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28.000 euro. Tuttavia, questo beneficio non è automatico e richiede che i destinatari soddisfino precisi requisiti di reddito e familiari. A chi spetta il Bonus? Per ottenere i 100 euro, è necessario avere un coniuge fiscalmente a carico (non legalmente separato) e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo o affidato. Il bonus è accessibile anche ai genitori single con almeno un figlio a carico. Questo esclude, però, i lavoratori non sposati e senza figli, anche se con redditi inferiori ai 28.000 euro, lasciando fuori una parte rilevante di dipendenti che potrebbero comunque avere bisogno di un aiuto economico.