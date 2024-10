Oristano, truffe agli anziani: l'Arma dei Carabinieri scende in campo

Ecco perché l’Arma dei Carabinieri ha deciso di agire, organizzando incontri nelle parrocchie e nei centri di ritrovo. Sabato 5 ottobre, presso la Chiesa di Sant’Efisio Martire di Oristano, si è tenuto un incontro informativo, rivolto agli anziani, con l'obiettivo di aprire loro gli occhi su un problema che nessuno ama ammettere: le truffe. Il Comandante del Reparto Operativo, davanti a un pubblico attento, ha spiegato come i truffatori operano: si presentano con tesserini falsi, fingono di essere operatori di enti pubblici o, peggio ancora, delle forze dell'ordine.





E una volta che hanno conquistato la fiducia della vittima, il gioco è fatto. "Il problema non è solo il danno economico", ha sottolineato l’Ufficiale, "ma il senso di colpa che spesso blocca le vittime, facendole sentire stupide e ridicole. Questo le spinge a non denunciare, per paura del giudizio altrui". È proprio su questo che i truffatori fanno leva: la vergogna. Durante l'incontro, sono stati distribuiti opuscoli e locandine con una serie di consigli pratici per evitare di cadere in trappola: non aprire mai la porta senza prima controllare, non fidarsi di chi chiede denaro o gioielli per qualsiasi motivo, non fornire mai informazioni personali. Sembrano cose ovvie, eppure, nel momento in cui si è soli, queste regole si dimenticano. L’Arma dei Carabinieri ha ribadito un concetto chiave: non c’è nessuna vergogna nel chiedere aiuto. Ed è proprio per questo che la Stazione dei Carabinieri deve essere il primo punto di riferimento per ogni dubbio.





La truffa non è una questione di ingenuità, ma di fiducia mal riposta. E chi vive in una comunità deve poter contare su chi vigila, sempre presente, sempre pronto a proteggere. Oristano, come molte altre città, sta affrontando un aumento preoccupante di truffe agli anziani. Ecco perché incontri come quello di sabato verranno ripetuti in altre parrocchie della città. Perché proteggere i più deboli non è una questione di propaganda, ma di giustizia.

Gli anziani, oggi più che mai, sono il bersaglio perfetto per i truffatori. Non perché siano ingenui, ma perché sono soli. E questa solitudine diventa una vulnerabilità che i furbi non si lasciano scappare. È così che funzionano le cose, purtroppo: chi dovrebbe essere protetto diventa una preda facile.