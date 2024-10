Lodè: una giornata dedicata alla protezione del suolo con il CEAS Montalbo

La giornata inizia alle ore 9:00 con un ritrovo presso l'Azienda Agrituristica, dove gli operatori del CEAS di Lodè spiegheranno il fenomeno del consumo del suolo, le sue conseguenze per la biodiversità e i servizi ecosistemici, e le soluzioni per un uso sostenibile del territorio. Successivamente, i partecipanti potranno prendere parte a un’attività pratica di campo, che prevede la semina manuale di essenze foraggere sarde su un terreno marginale. Questo gesto simbolico è volto a dimostrare l’importanza delle pratiche agricole conservatrici, che migliorano la fertilità del suolo e favoriscono la biodiversità. Nel corso della giornata, sarà inoltre possibile scoprire i segreti dell'agricoltura sostenibile grazie a un tour guidato dall’azienda agricola ospitante, che illustrerà le tecniche agronomiche adottate per la protezione del suolo e il rimboschimento.





Alle 13:00 è prevista una pausa pranzo a base di prodotti tipici locali, occasione perfetta per assaporare i sapori genuini del territorio e rilassarsi dopo le attività mattutine. Un biologo condurrà semplici esperimenti per rivelare le caratteristiche fisiche e biologiche del suolo, mostrando la complessità dell’ecosistema che si cela sotto i nostri piedi. Attraverso il microscopio, sarà possibile esplorare da vicino i minerali e i microrganismi che compongono la terra, offrendo ai partecipanti un’immersione affascinante nel mondo del suolo. Infine, nel pomeriggio, si terrà un laboratorio vivaistico, durante il quale si apprenderanno le tecniche di trapianto, la scelta del vaso e del terriccio e le cure necessarie per far crescere piante aromatiche rigogliose. Ogni partecipante avrà la possibilità di portare a casa una piantina, simbolo del legame tra uomo e natura. L’evento, gratuito e rivolto a famiglie, adulti e bambini, ha posti limitati. Per partecipare, è necessaria la prenotazione tramite email all’indirizzo ceasmontalbolode@gmail.com o chiamando il numero 340 152 95666. Una giornata all’insegna della sostenibilità e dell’educazione ambientale, per riscoprire il valore del suolo e il nostro ruolo nel proteggerlo.

Il CEAS Montalbo, in collaborazione con il Comune di Lodè, organizza il 13 ottobre una giornata di sensibilizzazione dal titolo "Il Suolo: Una Risorsa da Proteggere", un evento pensato per educare i partecipanti sulle problematiche legate al consumo del suolo, le sue cause e le soluzioni per mitigarle. L’incontro, che si svolgerà dalle 9:00 alle 16:00 presso l’Azienda Agrituristica “Su Cunzatu de Vitale” nella località Sant’Anna di Lodè, è parte integrante della manifestazione CEAS APERTI promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, che coinvolge 45 Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) della Sardegna. Il tema centrale di quest'edizione è proprio il suolo, una risorsa essenziale per la vita sulla Terra, che fornisce materie prime, supporta la biodiversità e regola molti processi ambientali come il clima e la qualità dell'acqua. L’obiettivo del progetto è aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza di proteggere il suolo per garantire la salute degli ecosistemi e la sostenibilità agricola.