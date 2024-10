Nocera Inferiore: il duello del secolo... a colpi di lato B

Le due contendenti, dopo aver bevuto un caffè, hanno iniziato una discussione che, anziché terminare con un cordiale "vediamoci domani", è degenerata in un confronto su chi avesse il fondoschiena più bello. Sì, avete capito bene. Mentre gli studenti uscivano dalle aule, la scena ha raggiunto il suo culmine quando una delle madri ha deciso di abbassarsi i pantaloni per dimostrare la sua "vittoria". Insomma, un dibattito sul lato B che, purtroppo per la rivale, non ha avuto il lieto fine sperato.





L'altra madre, invece di lasciarsi incantare dalla performance, ha reagito con rabbia. Il tutto davanti a testimoni increduli che, nel pieno di un tranquillo pomeriggio scolastico, si sono trovati spettatori di uno spettacolo... decisamente inaspettato. Per fortuna, l'intervento di altri genitori ha evitato che la situazione sfuggisse di mano, anche se la dignità è rimasta abbondantemente fuori scena.





Di certo, ci chiediamo quale sarà la prossima sfida: il naso più perfetto? Il piede più slanciato? In ogni caso, sarebbe il momento giusto per rimettere in campo una sana dose di buon senso. Una cosa è certa: Nocera Inferiore ricorderà a lungo il giorno in cui la bellezza si è giocata... a colpi di lato B.

Pensavamo di averle viste tutte, ma la realtà riesce sempre a superare la fantasia. A Nocera Inferiore, davanti a una scuola, due mamme hanno dato vita a una scena che sembra uscita direttamente da un film comico. E no, non si tratta di una banale discussione su voti o compiti, ma di una sfida ben più... "importante". In ballo c'era la superiorità del lato B.