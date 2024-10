Attualità L'osservatorio di Guerrini: Cancellato il reato di abuso d'ufficio molti processi rischieranno di saltare

Cancellato il reato di abuso d'ufficio. Dalla legge Nordio. Molti processi rischiano di saltare. E salteranno. Tra questi c'è quello che a Cagliari vede tra gli imputati per le nomine in Regione lo stesso ex Governatore, Christian Solinas. È un filone molto lungo. Che comprende altri nomi eccellenti della gerarchia politica della Giunta regionale della Sardegna a guida sardista-leghista. Ci sono infatti anche gli ex assessori Alessandra Zedda, Valeria Satta e Anita Pili. E l'ex consigliere regionale Nanni Lancioni, già braccio destro di Solinas durante la scorsa legislatura. Gli avvocati del collegio di difesa chiedono il proscioglimento dei 22 imputati. Il pm Andrea Vacca ha sollevato davanti al Gup Roberto Cau il problema della legittimità costituzionale. L'udienza è stata aggiornata all'8 novembre. L'orizzonte è quello dello stop al processo. Mario Guerrini.