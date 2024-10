Attualità L'Osservatorio di Guerrini: Piove sul bagnato. Per il Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti

L'Osservatorio di Guerrini: Piove sul bagnato. Per il Rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti. Dopo che il suo ateneo ha subito la decurtazione dei contributi ministeriali (come del resto l'Università di Cagliari). Il pm della Procura di Cagliari ha chiesto per Mariotti e altri 33 indagati il rinvio a giudizio nell'ambito della inchiesta Monte Nuovo. Ricorderete, è quella che presume anche scenari mafiosi tra un gruppo di importanti "colletti bianchi" e esponenti della malavita. Alcuni dei quali legati in passato alla Anonima Sequestri Sarda. Gavino Mariotti è ipotizzato come uno dei capi del ramo mafioso. Comprendente anche la ex assessore regionale all'Agricoltura, Gabriella Murgia, e il primario medico Tomaso Cocco. Nell'inchiesta della Procura è entrato pure,8 per reati di minor gravità, il manager Massimo Temussi. Figura di primo piano del "Circo Magico" che ruotava attorno al Governatore sardista-salviniano, Christian Solinas. Temussi è oggi uno degli uomini di fiducia della ministra del Lavoro, Calderone. L'udienza davanti al Gup, Luca Melis, è prevista per febbraio. Mario Guerrini.