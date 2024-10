Edizione straordinaria: Ad Alghero piove

Si pensava che, con i supereroi e i pifferai a vegliare sulla città, il problema potesse essere risolto, e invece niente. Piove lo stesso. Peccato, speravamo che i nostri paladini della giustizia del campo largo potessero sconfiggere questo tormento inutile. E invece, oltre alla pioggia, Alghero è preda di cali di tensione, elettrica si intende, quelli politici sono pronti a esplodere. Stasera, in via delle Botteghe Oscure Mazziniane, si terrà una sacra riunione in cui verranno mostrate le imprese del nostro assessore preferito, ormai soprannominato "Agent Smith". Si intesta tutto: terreni, Gioconde, sedie e tavoli alla Secal, un asso piglia tutto.





Data la pioggia battente, forse dovremmo chiedergli una mano, visto che ormai i santi in città non comandano più e non possiamo contare su di loro. I santi, qui, si usano come tavolini in Consiglio Comunale, così hanno detto loro. Figurati se riescono a risolvere il problema della pioggia. Agent Smith, pensaci tu.

Non sappiamo quali danni porterà questo ennesimo acquazzone autunnale, ma sappiamo che la pioggia farà notizia, come al solito. Ad Alghero, soprattutto. Da anni si ripetono le solite lamentele: disagi, casini, strade allagate. Sembra che qui la pioggia sia un cataclisma irrisolvibile.